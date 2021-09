Skulle bare tørke putene – nå advarer brannvesenet

En huseier i Skien opplevde nylig alle boligeieres verste mareritt.

«Høsten er ryddetid for utemøbler, men ikke la det utvikle seg til brann!», starter Skien brann- og feievesen et ferskt Facebook-innlegg med.

Personen hadde plassert fuktige stolputer på et gulv med varmekabler for at de skulle tørke raskere.

Og det gjorde de – til gagns.

– Brannen oppstod på kjøkkenet i gulvbjelkelaget hvor det var lagt parkett med varmefolie under, forklarer varabrannsjef Henrik S. Brokke til TV 2.

Videre forklarer han at putene var lagt oppå gulvet for tørking og oppbevaring.

– Dette førte til en lokal oppheting i området under puten, hvorpå gulvbjelkelaget under tok fyr.

Facebook-innlegget ble først omtalt i Telemaksavisa.

Slik så gulvet ut etter brannen. Foto: Skien brann- og feievesen

Til skrekk og advarsel

Skien brann- og feievesen delte bildene på Facebook-siden til skrekk og advarsel for andre som kan bli fristet til å tørke gjenstander på varmekabler.

«En huseier i Skien skulle «bare» tørke fuktige stolputer på varmekablene da gulvet og stolputene som lå på gulvet antente grunnet overopphetning», står det i advarselen.

Videre forklares det at isolerende møbler og tepper kan bidra til overoppheting, og i verste fall forårsake brann.

«Årsaken kan være at det blir alt for varmt i gulvet som er tildekket. Gulv med varmefolie og varmekabler må ha muligheter for varmeavgivelse.»

«Følg alltid dokumentasjon/bruksanvisning uansett hvilken gulvvarmeelement du har. Rådfør deg ved behov med elektriker.»

Vil få ut forebyggende budskap

– Hva ønsker dere å formidle?

– I dag kan en kjøpe varmefolie/varmekabler som har sikkerhet innebygd ved for høye temperaturer. Men i årenes løp, samt i dag, installeres folie/kabler uten, forklarer varabrannsjefen, og legger til:

– Vi ønsker derfor å få ut det forebyggende budskapet om at tildekking a gulv med tykke tepper, ryer og løse puter, med slikt installert, kan medføre brannfare.