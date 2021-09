– Ber om rettferdighet for lidelsene

Den kvelden klemte Marco sønnen David (23), som skulle på konsert med Eagles of Death Metal og sa:

– David, ikke la noen stjele sjelen din, min sønn.

Lite visste han at hele familiens liv skulle endre seg om få timer.

En av sju franskmenn har de siste årene direkte eller indirekte blitt rammet av terror, viser en omfattende studie. Frankrike har 68 millioner innbyggere.

Marco og kona Ximena, begge opprinnelig fra Chile, har fått kjenne på de tunge konsekvensene av terror. De er foreldrene til David Fritz Goeppinger, som ble tatt som gissel under terrorangrepet mot konsertlokalet Bataclan i 2015.

REDDET GRAVID KVINNE: På dette bildet henger David Fritz Goeppinger ut av vindet for å redde en gravid kvinne, som flykter fra terroristene på Bataclan. Foto: Daniel Psenny/Le Monde

Etterhvert fulgte de dramaet på TV. og så de de berømte bildene fra baksiden av Bataclan.

– Vi visste aldri at det vi så på TV, var David som hang ut av vinduet, forteller Marco.

David ble fanget på video av en nabo som filmet dramaet med mobilen sin. Sammen med en annen reddet han en gradvid kvinne, som forsøkte å flykte via et vindu på baksiden av konsertlokalet.

Terrorangrep rammer ikke bare den som er tilstede, når grusomhetene skjer. Også tusenvis av familiemedlemmer, arbeidskolleger og andre kan oppleve ettervirkninger av et terrorangrep.

Ønsker rettferdighet for drapene

David forteller om det som skjedde, mens vi rusler rundt på kirkegården Pére Lachaise i Paris. Flere av de 80 drepte fra Batalan er begravet på denne kirkegården. Vi treffer han for første gang i forbindelse med fem-års-markeringen for Bataclan-angrepet. David har sammen med en rekke andre ofre brukt tatoveringer for å minnes og for å bearbeide traumer.

Han ble på et tidspunkt under terrorangrepet tatt som gissel av to terrorister. Terroristene hadde bombebelter og våpen, og truet med å drepe ham og de andre gislene. David var en av de siste som ble reddet ut av politiet, etter å ha sittet i en trang korridor i flere timer.

- Jeg gikk ned trappen og der lå det to døde kvinner. Politimannen sa at jeg ikke skulle se den veien. Jeg skjønte ikke hva han snakket om, men plutselig så jeg haugen med lik midt i konsertlokalet.

David skal vitne i terrorrettssaken som pågår etter angrepene mot Bataclan og andre mål i Paris. Tjue personer er tiltalt, den eneste som var med på angrepene, Salah Abdeslam, er hovedtiltalt i saken.

Terrornatten holdt tanken på foreldrene ham oppe.

– Jeg tenkte at hvis jeg unnslipper skal jeg gjøre alt jeg kan for å være en bedre sønn, sier David med et smil.

BEDRE SØNN: Under terrorangrepet tenkte David Fritz Goeppinger på foreldrene og det holdt ham oppe. Han lovet seg selv å bli en bedre sønn, hvis han overlevde. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Både han og foreldrene har slitt med ettervirkninger av det som skjedde 13.november 2015.

I Frankrike har det vært terrorangrep i en rekke byer de siste årene. Foruten Paris, har også byer som Nice, Strasbourg, Rouen, Trèbes og Marseille blitt rammet av terror.

– Jeg tror at alle som er mye i kontakt med et offer, på et tidspunkt kan føle smerte og lidelse. Jeg tror mine foreldre er langt i fra å glemme natten mellom 13. og 14.november.

Foreldrene må alltid leve med de forferdelige timene hvor de ikke visste om sønnen var i live eller ikke. Tiden etterpå var også vanskelig for dem.

– Vi måtte være sterke, for hvis David var svak måtte vi være sterkere for å beskytte ham, for å ta vare på ham.

De ser fram til rettsoppgjøret etter terrornatten i Paris i 2015. Dom i saken er ventet mot sommeren 2022.

– Jeg tror det må skje rettferdighet for drapene, og for de for lidelsene dette resulterte i for oss, sier Marco.