Bestemors krydder-tyttebærkake

Kaken blir bare bedre om den får stå å «modne» 2-3 dager, men smaker godt nystekt også. Nederst i artikkelen finner du oppskriften på trollkrem.

Dette trenger du:

150 g smør

3 egg

200-250 g sukker

2 ½ dl seterrømme

200 g hvetemel

2 ts bakepulver

1 ts natron

2 ts kanel

2 ts malt ingefær

1 ts malt nellik

Ca. 2 ½ dl hele tyttebær

Slik gjør du:

Smelt og avkjøl smøret. Pisk egg og sukker til eggedosis. Rør sammen smeltet smør og rømme og vend inn i eggedosisen. Bruk en slikkepott. Bland sammen hvetemel, bakepulver, natron og krydder. Bland 3 ss av melblandingen inn i tyttebærene dette for at tyttebærene ikke legger seg i bunnen på kaken). Sikt resten av melblandingen i kakedeigen og vend om til alt er blandet. Vend inn tyttebærene til slutt.

Fyll røren i en smurt og melet brødform (ca. 2 liters form). Stek kaken i varm stekeovn 175 grader ca. 1 time, sjekk med en «kakestikke» etter 50 minutter. Avkjøl kaken 15-20 minutter før den tas/hvelves forsiktig ut av formen.

Oppbevar kaken kjølig, pakke den i matpapir og legg i en boks. Ved servering kan kaken drysses med melis og serveres med vaniljekesam. Kaken kan fryses.

Trollkrem servert med vaniljesaus:

2 eggehviter

6-8 ss sukker

½ ts vaniljesukker

Ca. ½ l tyttebær

¼ ts vaniljesukker

Slik gjør du:

Bland sammen bær, sukker, eggehvite og vaniljesukker og visp i en kjøkkenmaskin til konsistens er lys og luftig og sukkeret har løst seg opp. Server med vaniljesaus.

Vaniljesaus:

2 ½ dl melk

2 ½ dl kremfløte

100 g sukker

5 eggeplommer

Frø fra 1 vaniljestang

Slik gjør du:

Kok opp melk, fløte og halvparten av sukkeret i en kasserolle. Pisk lett sammen eggeplommer og resten av sukkeret i en bolle. Hell den varme fløteblandingen i eggeplommeblandingen mens du pisker godt sammen. Hell blandingen tilbake i kasserollen. Varm forsiktig opp mot kokepunktet mens du rører godt, mot bunnen og kantene av kasserollen, slik at sausen ikke legger seg ved i bunnen. Sil over i en bolle/mugge og sett kaldt til avkjøling. Dekk gjerne med plastfilm for å hindre snerk på toppen.

Tips: Rørte tyttebær med smak av vanilje er godt tilbehør til vilt. Mos sammen tyttebær og sukker, smak til med litt vanilje. Fyll på rene små glass og oppbevar i fryseboksen. Ta opp etter behov.