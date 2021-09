– Dette er helt fantastisk! Jeg må innrømme at jeg var langt nede og veldig frustrert over alle problemene som oppsto. Vi hadde vel gitt opp begge to – desto herlig er det å stå her i dag og se at det ordner seg!

Cecilie Hovde fra Modum ville gjøre noe spesielt for samboeren Frode. Derfor kjøpte hun gavekort på en bilopplevelse, og ga det til ham i julegave i fjor.

Her skulle Frode få en drømmedag med kjøring av Ferrari.

– Betalingen gikk gjennom, og jeg fikk bekreftelse og en pinkode vi skulle taste inn for å bestille tidspunkt for kjøring. Vi fikk en dato i mai, og alt så ut til å være ok. Vi printet ut bekreftelse med adresse, telefonnummer og oppmøte på Gardermoen, fortalte Cecilie til TV 2 Hjelper deg, tidligere i sommer.

Cecilie og Frode har møtt opp for andre gang for å kjøre Ferrari. Og denne gangen blir det virkelighet! Her er det like før de går live på TV 2.

Flere hadde opplevd det samme

Da de kom fram til Gardermoen etter en to timer lang kjøretur, fikk paret seg imidlertid en negativ overraskelse. Der var det ingen superbil. Og selskapet som sto bak, var sporløst forsvunnet.

Cecilie Hovde fant annonsen for superbilkjøring på nettet – og tenkte dette var en perfekt julegave til samboeren Frode. Foto: TV 2 Hjelper deg/Privat/skjermdump Gr8 Experience.

Cecilie fortalte hele historien til TV 2 Hjelper deg. De fant også andre som hadde opplevd det samme. Men tross gjentatte forespørsler til det svenske selskapet som sto bak annonsen, kom de ingen vei.

Dermed så det mørkt ut for hele drømmedagen.

Helt til vi i Broom og selskapet Trackday.no bokstavelig talt kom på banen. For dette syntes vi rett og slett var for ille

Denne drømmedagen lot seg ikke stoppe av litt snø

Gjett om dette er en fornøyd mann! Trackday.no og Broom sørget for at det ordnet seg med Ferrari-kjøring for Frode til slutt,.

Gi en Ferrari-opplevelse

Trackday har i over 20 år gitt bilentusiaster mulighet til å ta med egen bil eller prøve en av deres supersportsbiler på bane.

– Vi syntes det var leit å høre om opplevelsen Cecilie og Frode hadde her. Slik skal det naturligvis ikke være! For oss er det ekstra kjedelig at noen ødelegger for seriøse aktører i bransjen på denne måten. Derfor bestemte vi oss for å bidra med det vi kan – og gi Frode en Ferrari-opplevelse han forhåpentligvis aldri vil glemme, sier Roy E. Jonassen som er salgs- og markedsansvarlig i Trackday.

Dermed fikk Cecilie og Frode en telefon med invitasjon til Ferrari-kjøring igjen. Og denne gangen ble det både kjøring med heftig bil – og live-innslag på Gode nyheter på TV 2!

Få med deg alt dette i klippet øverst i artikkelen:

