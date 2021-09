Stillingsmarkedet koker – slik får du jobben

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Hvis du vil bytte beite, bør du gjøre det nå. Her er ekspertens tips til CV og jobbintervju.

– Vi har nesten aldri hatt flere stillinger på FINN jobb. Det er virkelig hett i stillingsmarkedet.

Det sier Christopher Ringvold, som er produktdirektør i Finn.no sin stillingsportal FINN jobb, til God morgen Norge.

Antall publiserte stillinger hos FINN jobb har økt med 50 prosent første halvår i år, sammenlignet med fjoråret. Det er imidlertid ikke så overraskende.

– I fjor var det jo relativt dramatisk hos oss ved at stillingsmarkedet mer eller mindre stoppet opp da Norge stengte ned, sier Ringvold.

Det som er mer interessant er å sammenligne årets tall med tallene fra 2019, altså før pandemien inntraff. Da ser man nemlig at antall publiserte stillinger har økt med 14 prosent.

– Jeg vil si det nesten aldri har vært et bedre tidspunkt, hvis du er på jakt etter en ny mulighet, sier Ringvold.

Økningen går på tvers av de fleste bransjer, men det er likevel noen som utmerker seg.

– Bransjene som utmerker seg er de som falt mest i fjor. Restaurant, overnatting, de fysiske bransjene som måtte permittere veldig kraftig. De har hatt en sinnsyk gjeninnhenting, og det er jo fordi økonomien kommer tilbake til normalen.

Det har nesten aldri vært et bedre tidspunkt å søke jobb på, ifølge Christopher Ringvold i FINN jobb. Foto: God morgen Norge

Flere vil ha hjemmekontor

Ringvold forklarer også at de ser et par interessante tendenser i stillingsmarkedet. Den ene handler om digitalisering.

– Det siste året har vært en katalysator for digitalisering av veldig mange bransjer, og det ser vi også på tallene våre. Det er kraftig vekst i etterspørselen etter folk med digital kompetanse.

Den andre trenden dreier seg om hjemmekontor.

– På den ene siden har du jobbsøkerne. De søker eksplisitt etter hjemmekontor. Vi har en topp ti-liste på FINN jobb, og i juni var hjemmekontor inne på den lista. Det er veldig tydelig at folk er på jakt etter det, sier Ringvold og fortsetter:

– Og du ser det også på bedriftssiden, at antall annonser som inneholder hjemmekontor øker.

Tror folk har blitt mer redde

Kathrine Evenmo Ervik er daglig leder i Express Rekruttering og har vært med på utallige jobbintervjuer. Hun tror pandemien har gjort noe med jobbsøker-mentaliteten.

– Vi har vært gjennom en utrolig krevende periode. Det vi ser er at de som har vært permittert eller har blitt sagt opp i perioden, det skjer noe med deg. Du blir usikker, og kanskje får du en liten knekk i selvfølelsen.

Ervik understreker imidlertid at det beste er å komme seg opp på hesten igjen.

– Ofte er det jo sånn at man blir ikke permittert på grunn av den man er, man blir permittert på grunn av tiden vi er i og det som rammer oss. Man skal ikke være redd for å søke jobb. Hvis man er på jakt etter noe nytt, da må man slå til nå.

Slik bør CV-en din være

En oversiktlig CV er viktig når man skal søke jobb. Hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem, råder Kathrine Ervik deg til å bruke en mal fra nettet.

– Gjør det oversiktlig. Det betyr at den ikke trenger å være på kjempemange sider, men skriv det ut. Skriv ut erfaringene dine under hvert arbeidssted, sånn at vi vet hvilke arbeidsoppgaver du faktisk har hatt. Og så skader det heller ikke å tilpasse CV-en etter den stillingen du søker. Vær konkret. Jeg bør ganske raskt se hva du kan.

Noen kvier seg for å føre opp perioder uten arbeid, såkalte hull i CV-en.

– Her har vi enda en vei å gå. Og når jeg sier vi, mener jeg både vi som jobber med rekruttering og arbeidsgivere der ute. Det er ikke farlig å ha hull i CV-en. Og folk skal heller ikke diskrimineres på bakgrunn av det. Så jeg vil oppfordre alle til å se på hva kandidaten faktisk har av kompetanse, sier Ervik.

Et spørsmål den erfarne rekruttereren ofte får, er hvorvidt man bør ha bilde på CV-en eller ikke.

– For meg spiller ikke det noen rolle i det hele tatt. Men hvis du velger å ha bilde, bør det helst ikke ha et glass vin, bikini eller feststemning på seg. Et helt fint portrett holder i massevis.

Kathrine Ervik fra Express Rekruttering tror pandemien har gjort oss mer redde for å søke jobb. Foto: God morgen Norge

Tips å ta med seg til jobbintervjuet

Hvis man først blir kalt inn til intervju, har man faktisk en sjanse til å få jobben. Det mener Kathrine Ervik det er viktig å huske på. Men hun har likevel noen konkrete tips det kan være greit å ta med seg.

– Jeg tror man skal forberede seg på egen kompetanse. Og det høres litt rart ut, for den skal man jo kunne, men les gjennom CV-en din godt på forhånd og tenk: «Hvilke ting er det jeg kan som den arbeidsgiveren jeg nå skal møte har bruk for? Hvorfor skal vedkommende ansette meg?».

Ervik presiserer også at nå som mange intervjuer gjennomføres digitalt, er det spesielt viktig å tenke på hvor man sitter.

– Veldig mange intervjuer gjøres på skjerm, og du skal presentere deg gjennom en skjerm. Mange synes det er vanskeligere, men det er mer tilgjengelig. Men punkt én, sitt litt uforstyrret så du er konsentrert og kan levere det man skal på et jobbintervju.

Og så er det noen spørsmål og temaer man bør være litt forsiktig med å ta opp på intervju, for eksempel lønn.

– Lønn er veldig betent. Jeg ville ikke gjort det i første intervju. Men hvis de spør, må man kanskje ha et svar på hva man forventer. Det er lurt, sier Ervik.

Det er helt normalt å bli nervøs i forbindelse med jobbintervju, og Ervik råder folk til å være ærlige om det.

– Det er helt lov å være nervøs. Hvis man merker at: «Nå får jeg jernteppe, dette kan jeg egentlig svare på», så er det bare å trekke pusten og si: «Gi meg noen sekunder nå, jeg er litt nervøs». Det er helt greit.