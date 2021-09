Hemmelighetsfull Weng: – Vil holde det for meg selv

– Det er ikke hemmelig, men av og til tenker jeg at det er greit å ha noe for seg selv.

Hun vil heller snakke om at det som er grunnen til at hun dro til Italia i juli: OL i Bejing går på 1800 meter over havet. Og da må man trene på tilsvarende høyde.

– Akkurat nå er det viktig for meg å gjøre de rette tingene treningsmessig, og til vinteren må hodet være på plass.

Heidi Weng er med landslaget på samling i Lavazè i Italia. Stedet ligger en halvtimes bilkjøring fra alpinbakken som avslutter Tour de Ski. Altså, samme sted som har arrangert VM på ski i Val di Fiemme i 1991, 2003 og 2013.

– Og du har OL i tankene?.

– Ja, og hvis hode og kropp fungerer, så tror jeg at jeg kan nå langt i OL. Jeg gleder meg iallfall mer til å gå skirenn nå enn i fjor.

Heidi Weng, som ble 30 år i sommer, forteller at hun nå er fullvaksinert. Det skaper en større trygghet under pandemien. I fjor gikk hennes utrygghet utover prestasjonene.

– Jeg fikk hjelp til å håndtere dette og vet mer om hvordan jeg skal takle situasjoner som kan oppstå.

– Hva slags hjelp fikk du?

– Jeg pratet med to psykologer, også fikk jeg god hjelp på hjemmebane. Jeg har jeg jo familie og kjæreste. Det var godt med bistand til alle tankene. Det første jeg måtte gjøre var å innrømme at jeg hadde et problem. Det gikk raskt, det var greit og godt med hjelp.

– Føler du deg tryggere nå?

– Ja, litt tryggere. Jeg føler jo at ting blir mer og mer normalt, eller det gjør jo ikke det. Du skjønner hva jeg mener! Nå er veldig mange fullvaksinert og jeg ønsker jo at vi snart skal slippe å gå med munnbind døgnet rundt.

Heidi Weng har én individuell medalje fra OL: bronse på 15 km skibytte fra OL i Sotsji 2014.