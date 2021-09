Ein av fem fullfører ikkje vidaregåande – Lasse (16) fann ikkje motivasjonen til å byrje

Over hundre ungdommar som Lasse står på venteliste for å få plass på Dale Oen Academy sitt alternative skuleår. Skuleforskar meiner slike tilbod er løysinga mot høgt fråfall.

16 år gamle Lasse skulle eigentleg ha vore på skulen.

I haust skulle han ha starta i første klasse på vidaregåande, men tanken på tre år til på skulebenken blei for tung.

– Eg merka at at eg grua meg. Eg er skulelei og lite motivert. Difor takka eg nei til skuleplass.

I staden tok han og familien turen til Øygarden utanfor Bergen, i håp om å få plass på Dale Oen Academy. Det er eit tilbod om eit alternativt skuleår for ungdommar i alderen 15-19 år.

Her er klasserommet flytta utandørs, og tradisjonell matte, norsk og engelsk er bytta ut med segling, fridykking og ei rekke andre aktivitetar.

Lasse ser med iver i blikket på kajakkane som ligg på rekke og rad på kaia, og båtane som ligg fortøydd. Lasse trivest best på sjøen, og kjenner han er kome til riktig plass.

– Det er veldig fint her. Her vil eg vere.

Over hundre på venteliste

Lasse er ikkje åleine om å kjenne på skuletrøyttleik og manglande motivasjon. Det merkar dei som driv Dale Oen Academy.

– Behovet er enormt, og me greier ikkje dekke det, seier Robin Dale Oen, ei av eldsjelene bak prosjektet.

ALTERNATIVT SKULEÅR: Robin Dale Oen opplever det er eit stort behov for alternative skuleår. I fjor opna Dale Oen Academy også ein klasse i Oslo. Foto: Kåre Breivik / TV2

På akademiet skal ungdommar vekse som personar, bli kjend med seg sjølve og kjenne på ein annan form for meistring, utan å bli pressa av karakterjaget. Oppstarten er sett til etter haustferien, for å fange opp dei som droppar ut av skulen.

Skuleåret er så vidt begynt, men plassane er fylt opp for lengst.

– Me var fullbooka allereie før sommaren. Me har over hundre på venteliste. Både ungdommar og foreldre ringer og vil ha plass. Det er tøft å måtte seie nei til unge lovande gutar og jenter, og foreldre med tårer i augekroken, seier Dale Oen.

Eit tiltak mot dyster fråfallsstatistikk

– Det seier jo at mange ungdommar treng å puste litt etter 10 år i grunnskulen. For mange har grunnskulen vore ganske tøff og mange har med seg fleire nederlag. Då kan det vere bra at dei får eit år med andre erfaringar og høgare sjølvtillit så dei får lyst til å ta vidare utdanning. Det tener både dei på og det tener samfunnet på, seier pedagogikkforskar Thomas Nordahl.

I dag er det opp til fylkeskommunen eller private aktørar å tilby ordningar for slike alternative skuleår. Med unntak av eit par prosjekt i Drammen og i Oslo, finst det ikkje mange slike tilbod i Noreg.

Nordahl har lenge vore uroa for fråfallsstatistikken i Noreg. Heile ein av fem av dei som byrjar på vidaregåande, fullfører ikkje.

– Det er for høgt, og det synest eg me skal gjere noko med.

Han meiner me må lære av danskane.

FRIVILLIG SKULEÅR: Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, meiner Noreg må innføre eit frivillig ekstra skuleår for elevar som treng ein pust i bakken før vidaregåande. Han trur dette vil gjere at færre droppar ut. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Halvparten går eit ekstra år på skulen – heilt frivillig

Ein treng ikkje reise lenger enn til Danmark for å finne opplegg som Dale Oen Akademiet som ein etablert del av skulesystemet.

Her går omtrent halvparten av alle danske 16-åringar eit ekstra år på skulen- heilt frivillig. Dei fleste tar dette skuleåret på ein såkalla efterskole, der dei bur på internat på skulen.

På efterskoler kan ein velje å ta det 11. skuleåret prøvefritt eller for å forbetre karakterane sine. I tillegg til tradisjonelle fag som matte, dansk og engelsk, kan elevane velje å gå sport, kunst eller andre retningar som interesserer dei.

SOSIALT: Latteren sit laust blant elevane på Faaborgegens Efterskole i Danmark. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det er megafedt

Stemninga er god på Faaborgegnes efterskole. Etter berre nokre veker, er elevane allereie blitt godt kjend.

Dagen startar med ein felles frukost i kantina. Etter ei felles morgonsamling med song og prat, går elevane til sine respektive klassar, der dei får fordjupe seg i det som interesserer dei.

Men det viktigaste for elevane, syner å vere det sosiale.

– Det er «megafedt», seier 16 år gamle Anna Brandborg.

Ho er nett starta på kunstlinja, prøvefritt.

– Eg vil gjerne gå på skulen, men er lei av karakterpress og høge forventningar. Eg treng eit år for å bli klar for det igjen.

Ho seier det beste med efterskole er at ein lærer mykje om seg sjølv, får nye vener og prøver noko ein aldri har prøvd før.

KUNST: Anna går kunstlinja på efterskolen. MEISTRING: Klatrekurs er ein del av opplegget på friluftslinja. SAMARBEID: Elevane samarbeider mykje om faglege prosjekt. FRITID: Elevane er mykje saman, både på skule og fritid.

Gode erfaringar

Efterskolen har ein lang tradisjon i Danmark.

Erfaringane viser at elevar som har gått på efterskole har høgare fullføringsgrad enn elevar som har byrja rett på vidaregåande.

– Konkret kan ein sjå at dette året gjer at elevane gjennomfører vidare utdanning. Det er ikkje uvesentleg at ungdommane kjem her, blir klare for å studere og glade i å gå på skulen, seier Simon Voetmann, forstandar på Faaborgegnens efterskole.

SOSIALT: Elevane blir fort godt kjend når dei lever tett saman på efterskolen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han omtalar skuleåret som eit danningsår, der elevane får vekse og bli meir modne. Han meiner det sosiale aspektet er vel så viktig som det faglige.

– Mange kjem med dårlege erfaringar frå den danske folkeskulen. Her kjem ein og får energi til å gå på skulen igjen. Då kan ein komme gjennom gymnaset eller kva ein no vil etterpå.

– Interesse, men manglande politisk vilje

Professor Thomas Nordahl har forska på den danske efterskulen. I 2011 leverte han ein rapport til Kunnskapsdepartementet, der han råda om å innføre liknande tilbod i Noreg.

I 2019 anbefalte eit ekspertutval leia av Camilla Stoltenberg det same.

Responsen har vore noko laber, meiner professoren.

– Det er interesse for det, men manglande politisk vilje til å gjennomføre.

Avtroppande kunnskapsminister Guri Melby (V) seier det er viktig med tilbod for dei som ikkje er motiverte for skulen.

GÅR RIKTIG VEG: Guri Melby (V) seier fråfallsstatistikken går riktig veg, men at det framleis er ein lang veg å gå. – Målet er at 9 av 10 skal fullføre. Foto: Fredrik Hagen

– Eg ønskjer meg ein utdanningssektor som er såpass mangfaldig og samansett at alle elevar finn sin plass. Då trur eg nettopp slike tilbod som Dale Oen Academy høyrer heime i ein sånn struktur.

Men ho meiner det framleis er for tidleg å konkludere om ein dansk modell er det riktige i Noreg, eller om fylkeskommunane skal ha heile ansvaret slik som i dag.

– Eg vil me skal gjere oss opp litt fleire erfaringar før me veit om det er vegen å gå.

Arbeiderpartiet vil få fortgang i sakene

– Me er positive til ulike modellar av det ellevte skuleåret. Det eg tenker blir viktig, er at ein lagar ei nasjonal innramming der det følgjer med finansiering slik at dei som ønskjer tilbodet, skal få det uavhengig av økonomi, seier Torstein Tvedt Solberg, utdanningspolitisk talsperson i Ap.

POSITIV: Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg, vil jobbe for å få på plass ei god ordning for eit frivillig ellevte skuleår, no når dei skal inn i regjering. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han vil ha på plass ei meir systematisk ordning med ellevte skuleår, men understreker at det må vere eit frivillig tilbod.

– Kampen mot fråfall er ein av våre viktigaste saker. Pilene peiker i riktig retning, men skal me kome i mål er det denne typen ting som må på plass. Det er heilt klart vår ambisjon å få fortgang på dette, og få sett det ut i livet på ein god måte.

– Eg håpar å bli meir motivert

Robin Dale Oen henta inspirasjon frå den danske efterskolen då han starta akademiet.

Han er ikkje i tvil, Noreg treng slike tilbod.

– Ungdommane får sjansen til å prøve forskjellige ting, feile og finne sin veg. Eg vil tørre å påstå at når 9 av 10 går tilbake på skulebenken eller yrkeslivet, så har me gjort noko rett, seier Dale Oen.

Lasse håpar det neste året skal gi han motivasjon til å starte på vidaregåande.

– Eg håpar å bli meir motivert, og å få nye vener og berre ha det fint.