Vil ha hockey-VM til Norge

–Av og til må du invitere til fest. Ikke bare være gjest, sier generalsekretær i hockeyforbundet, Ottar Eide.

Hockeyforbundet ønsker å være vertskap når VM i 2027 går av stabelen. Eide mener et mesterskap på norsk jord vil gi store fordeler for hockeyen og for næringslivet.

– Det vil gi et stort løft for hockeyen i Norge. Vi opplever fremdeles at folk snakker om mesterskapene som ble avviklet på 90-tallet. For hockeybevegelsen er det et veldig positivt innslag. Så gir det markedsmessig og reisemessig gode fordeler.

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide jobber for hockey-VM i Norge til 2027. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Eide peker på antallet publikummere som er ventet til et så stort arrangement og oppmerksomheten et VM i Norge vil gi. Mesterskapet vil sendes i mer enn 160 land og mellom 400-500.000 publikummere er ventet til et VM i Norge.

–Det er produksjon som vil sendes i veldig mange land og det er ekstremt mange tilreisende til dette mesterskapet. I Danmark var over 50 prosent av alle publikummere utenlandske tilreisende.

Hockeyforbundet har mottatt veldig positive signaler fra Det internasjonale hockeyforbundet og tror sjansen til å sikre seg mesterskapet er stort dersom de søker, men de trenger penger og har bedt regjeringen om 50 millioner.

- Vi har deltatt i over 16 år. Da er det viktig at vi også kan gi noe tilbake og være vertskap. Vi har alltid tatt oss råd til å arrangere skirenn. Ski har en stor plass i Norske hjerter, men ishockey er veldig stort på verdensbasis. Norge må også kunne stå for et arrangement i en så stor idrett.

Hockeyforbundet har skissert flere ulike alternativer for arrangørbyer, men et mesterskap med hovedsete i Bergen er en drøm. Det legges planer om en ny arena som kan stå klar i 2026, men mye er fremdeles usikkert. Ellers er Telenor arena en god kandidat i dagens form eller ombygd.

–Det er de større byene som er aktuelle. Det er planlagt en fantastisk fin arena i Bergen som hadde vært gøy på arrangere i. Oslo og Trondheim er opplagte og selvsagt veldig aktuelle som arrangørsteder. Lillehammer og Håkons hall er også en mulighet, men den må også oppgraderes for å tilfredsstille IIHFs krav.

Den største arenaen må ha en kapasitet på minimum 12.000 seter mens B-arenaen må ha 6000. Nye Jordal, den nye arenaen i Asker og DNB-arena i Stavanger har alle for lav publikumskapasitet.

–Publikumsinntektene blir viktige. Så trenger vi masse overnattingsplass og ønsker å være mest mulig kompakte med det vi gjør. Vi må tenke bærekraft rundt arrangementet. For eksempel i Trondheim og Bergen kan man gå til arenaene fra en del hoteller som gir en bedre fly i hverdagen for de som er i VM i 18-20 dager.

Men det haster med å få et svar fra regjeringen. Fristen for å søke mesterskapet er på kongressen i 2023, men allerede i mai 2022 bør hockeyforbundet ha noe håndfast å vise til dersom de skal ha et håp om å være vertskap.

-Vi må jobbe mye med dette i vinter. Søknaden skal behandles i kongressen mai 2023, men det kan bli en fordeling av mesterskap i mai 2022. Vi må i god tid før det ta noen beslutninger. Vi hadde håpet at det skulle komme et svar nå siden det kom en tildeling til alpin-VM i Narvik.

I vår ble det klart at regjeringen stiller opp med en statsgaranti på 280 millioner kroner for å realisere VM i alpint i Narvik i 2027.

–På generelt grunnlag mener denne regjeringen at det både er riktig og viktig at Norge med jevne mellomrom arrangerer internasjonale mesterskap. Når det gjelder støtte til hockey-VM i 2027 er den søknaden til behandling, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Emma Lind.