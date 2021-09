Fem døde i brann – politiet har ikke funnet brannårsaken

16. januar 2021 omkom fem personer da en hytte brant ned på Risøyhamn i Andøy kommune.

Nå har politiet besluttet å avslutte etterforskningen uten å ha funnet brannårsaken.

– Politiet har sammen med Kripos gjort hva vi kan for å finne svar på hva som var årsaken til brannen som krevde fem menneskeliv, men vi har dessverre ikke klart å finne svar, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold.

Politiadvokaten sier at det lokale politiet og Kripos har gjort det som er mulig for å finne årsaken til brannen, men det har vært krevende. Den voldsomme brannen lot lite igjen for politiet å jobbe med.

– Vi ønsker at vi hadde kunne gitt de pårørende svar på hva som var grunnen til at brannen startet, men vi har verken funnet svar på det, eller hvor brannen startet. Vi har ikke mer å jobbe med og dermed må vi avslutte saken uten å gi flere svar enn at de fem omkom som følge av brannen, sier Rønning-Nyvold.

De fem som omkom, var Luise Marie Bang (40 år), Henning Christian Bang Johansen (15 år), Hedda Madell Bang Winther (10 år), Gustav Rane Krogh Hovde (12 år) og Mogens Pareli Krogh Hovde (15 år).



Alle var hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.