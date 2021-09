Gjekstad til TV 2: – Den saken er avslutta

Katrine Lunde vil til russiske CSKA, men Vipers sier nei. Ole Gustav Gjekstad forteller til TV 2 at de to partene har snakket sammen og konklusjonen er klar.

Tirsdag meldte Fædrelandsvennen at Katrine Lunde og familien ønsker seg til Russland etter at samboeren har fått et jobbtilbud fra en russisk fotballklubb. Lunde skulle da spille for håndballklubben CSKA Moskva.

Det har vært mye snakk om hva som skjer med veteranens fremtid i Vipers. Sørlandsklubben ville ikke la målvakten gå.

Trener Ole Gustav Gjekstad antydet etter Vipers' seriekamp mot Follo onsdag kveld at det lå en skjult Lunde-agenda fra rivalen CSKA. Lunde selv ønsket ikke å snakke med pressen etter kampen.

– Jeg tror det handler litt om hva som kom først av høna og egget. Er det Katrine CSKA ønsker, eller er det en fotballtrener i en udefinert rolle? spurte Gjekstad retorisk.

Torsdag har Vipers-treneren hatt en ny prat med målvakten og mener at konklusjonen er klar.

– Den saken er avslutta, sier Gjekstad til TV 2. Så langt jeg kan se så er den det. Det viktigste nå er at Katrine blir i vårt mål.

– Kan det komme nye, overraskede utspill eller vendinger i saken?

– Jeg tror vi er ferdige med saken.

Vipers reiser til Ungarn i ettermiddag der de møter Györ i åpningskampen i Champions League på lørdag.

FORTSETTER: Ole Gustav Gjekstad forteller til TV 2 at saken er avsluttet og veteranen blir i Vipers. Foto: NTB

TV 2 har vært i kontakt med den russiske klubben CSKA Moskva, men de ønsker ikke å gi noe kommentar rundt Lunde på dette tidspunktet.

– Saken er vanskelig for begge parter og i utgangspunktet er det en sak som har to tapere, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Lunde var en viktig bidragsyter da Vipers tok sitt første gull i Champions League i mai.

– Katrine sier at hun ikke ønsker Vipers noe vondt, men hun er skuffa og det har jeg full forståelse for. Samtidig så må vi forstå Vipers: det er den beste målvakten i verden. Hun er en nøkkelspiller og en målvakt som bidro sterkt til at de havna der de gjorde i fjor i Champions League. Muligheten for å gjenta det går ikke uten henne.

Og Svele tror ikke denne diskusjonen kommer til å syns ute på parketten.

– Hvis det er en ting Katrine Lunde er, så er det profesjonell. Hun er og har alltid vært det. Hun kan være skuffa og lei seg over en mulighet som glapp, men hun er såpass profesjonell at jeg tror at hun kommer til å gjøre det hun kan for at barndomsklubben og klubben i hennes hjerte skal gjøre det best mulig.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Katrine Lunde, men har ikke lykkes.