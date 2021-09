Sjefen raser over EM-deltagelse: – Han leker med ballene mine

Konflikten mellom Deceuninck-QuickStep-sjefen Patrick Lefevere og spurter Sam Bennett er for lengst blitt en offentlig affære.

Iren gikk glipp av Tour de France med en skade, men ble ikke trodd av sin egen sportssjef, som mente problemet var mentalt og at Bennett «manglet baller».

Senere denne sommeren ble det kjent at Bennett skal sykle for gamlelaget Bora-Hansgrohe neste sesong.

Den svært frittalende sportssjefen sammenlignet det med kvinner som opplever vold fra partneren, men likevel returnerer hjem.

Den kommentaren har han senere beklaget.

Raser over EM-deltagelse

Søndag skal Bennett sykle EM i Italia for Irland – hans første ritt siden mai. Den nyheten faller ikke i god jord hos Lefevere, som ikke akkurat legger bånd på seg i møte med pressen denne gangen heller.

KONTROVERSIELL: Patrick Lefevere er ikke av den konfliktsky typen. Foto: Vincent Van Doornick

Quick Step-sjefen mener nemlig at Bennett har fått streng beskjed fra lagets fysioterapeut om ikke å trene på grunn av skaden, men at han nå trosser den beskjeden av en helt spesiell grunn.

– EM er et ritt med fire tusen høydemeter. Det er bare et triks!

Quick Step har nemlig rett til å halvere lønnen hvis en rytter har vært inaktiv i mer enn tre måneder. Overfor den belgiske avisen Het Nieuwsblad er Lefevere klar på at den irske spurteren kun deltar i EM for å unngå å bli trukket i lønn.

– Alle som kjenner meg, vet at jeg aldri ville gjort det. Jeg fortsatte med full betaling til (Fabio) Jakobsen og et dusin andre ryttere, til tross for lange skadeopphold. Men her handler rytteren i ond tro: Han laster ikke lenger opp treningsfiler. Han vil ikke bli operert. Han gråter i telefonen til legen vår.

– Han leker med ballene mine

Ifølge Lefevere skal Bennett ha sendt et brev til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) der han klager på måten sportssjefen har uttalt seg om ham i mediene.

– Det han gjør nå, er å leke med ballene mine i offentligheten.

– Det kommer ikke til å funke. Jeg kommer til å fortsette med å gå etter ham til det kommer røyk ut av ørene på ham, er beskjeden fra Lefevere.

Herrenes landeveisritt i EM går av stabelen søndag. Der er nok ikke den spurtsterke, men ikke fullt så klatreglade, Bennett, en av favorittene. Vår egen Alexander Kristoff vil selv bruke løpet som trening.

– EM blir mest en gjennomkjøring for meg. Løypen der er egentlig litt for hard for meg, men da får jeg tatt i maks. Sammen med Frankfurt, som kommer uka etter, så blir dette fine løp for å bygge form frem mot VM.