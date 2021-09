Emma (18) er tennissportens nye yndling: – Hadde ikke trodd det

Emma Raducanu hadde bestilt flybilletter hjem til England etter kvalifiseringsrunden. Nå er hun klar for semifinalen i US Open.

18 år gamle Emma Raducanu har tatt tennissporten med storm, og nå er det britiske stortalentet klar for semifinalen i US Open. Det kom som en overraskelse på hovedpersonen selv.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle være her i det hele tatt, sier Raducanu.

For flybillettene hjem var allerede booket for flere dager siden. Raducanu forventet at hun måtte vende hjem til England etter kvalifiseringen. Men nå må flybillettene bookes om etter at hun slo sveitsiske og nummer tolv på verdensrankingen Belinda Bencic i kvartfinalen i New York.

– Det er et fint problem å ha, sier stortalentet.

– Jeg bare nyter øyeblikket og erfaringen. Ute på banen sa jeg til meg selv at «dette kan bli siste gang du spiller på Arthur Ashe Stadium, så jeg kan like gjerne bare gå for det og nyte alt», fortsetter hun.

Raducanu er foreløpig nummer 150 på verdensrankingen, men førstkommende mandagen klatrer hun til topp 50 på grunn av US Open-bragden.

I finalen venter greske Maria Sakkari som er ranket som nummer 17. Raducanu er den første britiske kvinnen til å nå en semifinale i US Open siden Jo Durie i 1983.

Gratulasjoner fra rockestjerne

Suksessen i US Open har gjort at Raducanu har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Følgerene strømmer til i sosiale medier og 18-åringen har over 183.000 følgere på Twitter.

Etter hun tok seg til semifinalen mottok Raducanu gratulasjoner fra blant annet tidligere Oasis-vokalist Liam Gallagher, tidligere England-spiller Gary Lineker og borgermester i London Sadiq Khan.

Raducanu er tidenes første i US Opens historie til å gå fra kvalifisering til semifinale. 18-åringen har imponert stort og har ikke tapt et eneste sett på veien til den historiske bragden.

– Det betyr absolutt mye å være i semifinalen, sier hun.



– Alt er mulig

Men det er ikke lenge siden navnet Emma Raducanu var mer ukjent. På grunn av koronapandemien hadde ikke stortalentet spilt en kamp på de siste 18 månedene, da det ikke ble arrangert turneringer for spillere ranket under 300.

– Jeg har ikke konkurrert på 18 måneder, men her er jeg. Det viser at dersom du tror på deg selv, er alt mulig, sier Raducanu.