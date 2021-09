Valgekspert: – Derfor er de siste dagene av valgkampen avgjørende

Hvor mye har egentlig de siste dagene av valgkampen å si for det endelige valgresultatet? Mye, mener valgekspert.

Per fredag er det registrert 1.479.843 forhåndsstemmer til stortingsvalget. Det tilsvarer 38,1 prosent av alle stemmeberettigede.

Altså er det mange som allerede har bestemt seg, og som ikke lenger kan påvirkes av politiske debatter og politikernes sprell.

Likevel har det som skjer de siste dagene av valgkampen mye å si for valgresultatet, ifølge Johannes Bergh, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

STATSMINISTERKANDIDATER: Ap-leder Jonas Gahr Støre og nåværende statsminister Erna Solberg (H) under onsdagens partilederdebatt. Foto: Javad Parsa / NTB

– De siste dagene har en god del å si. Det er en del velgere som er på vandring de siste dagene, og partiene har en jobb å gjøre med å henvende seg til disse, sier Bergh.

Han sier det særlig er vandring mellom MDG, SV og Venstre, og at selv om det går mot et rødgrønt flertall, vil de siste dagenes valgkamp i stor grad avgjøre hvilket av partiene på rødgrønn side som får mest innflytelse.

– Også er det nok en del som vurderer å stemme blankt, men som ikke kommer til å gjøre det, nettopp fordi de lander på et parti i innspurten, sier han.

Avgjør flertall

Bergh trekker fram at det er svært jevnt mellom flere partier på rødgrønn side.

– Dette er også en indikasjon på at de siste dagene vil være avgjørende for hvilket flertall man får, og hvilke partier som får størst innflytelse, sier han.

De siste målingene viser at borgerlig side ligger an til å ikke få regjeringsmakt neste periode.

– Sannsynligheten for dette var lav i utgangspunktet, så her må det skjer noe dramatisk på slutten dersom man skal klare å snu dette. Samtidig vil de siste dagene kunne avgjøre hva de som for eksempel står mellom Frp og Høyre på borgerlig side til slutt stemmer, sier han.

Også Trygve Slagsvold Vedum mener de siste dagene er avgjørende.

– Nå skal vi stå på alt vi kan. Det er ingen som har vunnet et valg, før de har vunnet et valg, sier Sp-lederen til TV 2.

– Dårlig valgkamp

TV 2 har snakket med en rekke folk på gata om årets valgkamp.

– Denne valgkampen synes jeg har vært helt forferdelig. Det har vært alt for mye, sier Inger Vottestad.

USIKKER: Desiree Gjessing. Foto: TV 2

Hun vet hva hun skal stemme, men synes ikke valget har vært helt åpenbart.

– Jeg er litt usikker på hva jeg skal stemme. Det kan være jeg stemmer blankt, sier Desiree Gjessing.

Sidsel Arnkværn har sett seg lei på politikere som lover ting de ikke holder.

LEI: Sidsel Arnkværn har ikke veldig tro på at politikerne holder sine løfter. Foto: TV 2

– De kommer med mange lovnader, og er gode på å love bort ting, men så skjer det ingenting, sier hun.

Utfordring med mange partier

Nettopp den siste oppfatningen, om at politikere lover ting de ikke holder, mener Bergh har en naturlig forklaring.

– Det tror jeg er en oppfatning mange har, det er klart at det er et problem i vårt politiske system at vi har mange partier, og dermed kan det være vanskelig å få gjennomført den politikken de lover fordi man hele veien må finne kompomisser, sier Bergh.

Bergh sier de partiene som gjør det best i siste runde er de som har den beste strategien – og en god dose flaks.

– Det handler om strategi, men så kan det dukke opp noen saker, utspill eller en skikkelig god debatt, som gjør at de får med seg flere velgere, sier han.