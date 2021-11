Nissan traff blink de de lanserte sin Qashqai i 2006. Den lille SUV-en med den beskjedne ytre ble en stor, stor suksess. Ikke bare her hjemme, men over hele Europa. Mer enn tre millioner biler er solgt.

Qashqai fikk også æren av å starte en ny biklasse, en rekke konkurrenter fulgte etter.

I elbillandet Norge har elbilen Leaf tatt over som bestselger, men i Europa er dette fortsatt Nissans viktigste modell.

Nå har vi kjørt den nyeste utgaven.

Hva er dette?

Dette er tredje generasjon Qashqai og en helt ny bil, som bygger på en ny plattform. Tro mot det opprinnelige konseptet som en fornuftig, kompakt og folkelig familiebil med litt ekstra bakkeklaring.

Qashqai er fortsatt en kompakt SUV, men den har blitt større. Særlig innvendig.

Nissan Qashqai Pluss: God plassutnyttelse

Et solid løft på opplevd kvalitet og innvendig design Minus: Leveres uten ledning

Får en intern konkurrent i form av elektriske Nissan Ariya neste år Pris fra: 347.000 kroner Pris testbil: 487.900 kroner

Bilen har bensinmotor og er en såkalt mildhybrid. Det vi si at den ikke er ladbar.

Den fås både med forhjulsdrift og firehjulsdrift. Var testbil er en forhjulstrekker. Firehjulsdrift, som koster 20.000 kroner ekstra, anser vi som en god investering.

Prisene starter på. 347.000 kroner for rimeligste utgave. Vår velutstyrte testbil koster 487.900 kroner.

Den aller dyreste med firehjulsdrift og «full pakke» koster fra 498.000 kroner. Det er ikke ille.

Ettersom den ikke er ladbar, er det fulle avgifter her og det gir elektriske og andre ladbare konkurrenter en prisfordel.

Les også: Du må bare smile når du ser denne elbilen

Dette interiøret liker vi. Det er både moderne, elegant og funksjonelt.

Hvordan er den å kjøre?

Det er ikke ofte det skjer, men før vi dro av gårde med nye Qashqai, fikk vi en liten prøvetur i den utgående modellen. Det var definitivt en nyttig øvelse.

Da vi så entret den nye, var det som å flytte seg ti år fram i tid. Ikke at den utgående er noen dårlig bil – på noen måte. Men dette ble en oppvisning i at utviklingen går sin gang.

Ikke så mye på kjøreegenskapene direkte, men kanskje mest på design, opplevd kvalitet, utstyr, støydemping og materialkvalitet.

Joda – forskjellene er definitivt der mellom ny og gammel (t.v.) også på utseende. Men forskjellen er nesten enda tydeligere når man kjører de to.

For kjøreegenskapene er på den nye, som på den gamle, mer forutsigbare og trygge enn direkte sporty og spennende. Bilen er stillegående, og automatgirkassen er trinnløs. Noe som igjen gir en sømløs kjøreopplevelse. Setene er relativt harde i stoppen, men står til godkjent. Den litt høye sittestillingen er god for både rygg, bein og oversikten.

Alt godt hjulpet av et pent designet og moderne interiør og materialer av høy kvalitet. Et hyggelig førermiljø løfter definitivt kjøreopplevelsen.

Vi opplever bilen som komfortabel, med et par små unntak. Med 20-tommers hjul er den hard og stumpete over ujevnheter. Noe skyldes nok de store hjulene, men hjulopphenget oppleves innimellom som unødvendig stramt satt opp.

Akkurat når man går av og på gassen, rykker det innimellom litt i bilen. Akkurat som den ikke helt får bestemt seg om den skal frikoble eller trekke. Resultat blir litt hakkete og en smule irriterende og unødvendig på en bil som ellers leverer gode kjøreinntrykk. Importøren opplyser om at dette løses med en oppdatering av elektronikken som styrer girkassa.

Bensinmotoren gjør sammen med et mildhybrid-system jobben, men er samtidig bilens akilleshæl.

Motoren er en 1,3-liters bensinmaskin som yter 158 hestekrefter og 270 Nm i dreiemoment. Den passer bilen fint og den jobber både uanstrengt og stille. Samtidig, har den, som nevnt, et mildhybrid-system som dytter på med noen elektriske hestekrefter ved behov. Hybridsystemet jobber helt sømløst, og man merker ingenting til dette under bruk.

Akselerasjonen fra 0-100 km/t går unna på helt greie 9,2 sekunder, mens toppfarten er på 1900 km/t.

Fabrikken selv oppgir et blandet bensinforbruk på 0,65 liter per mil. Etter endt testperiode endte vi opp på 0,61 l/mil, også på blandet kjøring i pent, varmt høstvær og på bare veier.

NAF advarer: Nå kan mange med elbil få en overraskelse

Se alle bildene av nye Nissan Qashqai her: Les mer

Plass og praktiske løsninger:

Nye Qashqai har vokst med 3,5 cm i lengden, 3 cm i bredden og akselavstanden er 2 cm lengre. Den er også ørlitt høyere enn før. Alt dette i sum gjør godt for plassen.

Hva får du med deg? Bagasjeplassen har økt med hele 74 liter, og ender på 504 liter. Det er helt på storfamiliebil-nivå. Tilhengervekten har nå økt til 1.800 kg. Det er også bra i dette segmentet.

Livet i baksetet: Nissan har gjort en god jobb med plassutnyttelsen. Plassen til både knær og skuldre har økt. Samtidig er utsynet fra baksetet godt og det er enkelt å ta seg ut og inn. Dette er forresten delt 60/40. Skal du ha med ski eller andre lange gjenstander, må du ty til takstativ, for noen skiluke finnes ikke.

Lademuligheter er det derimot i baksetet. Enten USB-C eller vanlig USB. Det finnes også egne justerbare luftdyser og et nedfellbart midtarmlene med koppholdere.

Bak rattet: Forsetene er ikke bare pene å se på – de er gode å sitte i også. Sidestøtten er god og det er akseptabel lengde på sitteputa. I tillegg har dashbord og midtkonsoll fått en pen og moderne layout med fine materialer. Vi knapt satt oss inn før vi kan konkludere med at det her er tatt et stort skritt i riktig retning.

Design: Utenpå og inni

Det utvendige designet er helt tydelig videreført fra forrige modell, men forfinet og forbedret. Vi synes bilen ser bra ut. Den framstår som moderne og lett å like. Den store V-grillen, som har blitt et tydelig kjennemerke, er der. Det samme er litt forsiktig offroad-styling og beskyttelse i form av sort plast langs kanaler og hjulbuer. Noe som underbygger det SUV-aktige preget.

Innvendig er det som allerede nevnt, gjort et tiltrengt løft. Det er ryddet skikkelig opp. I tillegg til mye finere og bedre materialer, har ergonomien blitt bedre. Dette er både elegant og moderne og man får nesten litt premium-light-følelse om bord.

Det hele er ryddig, ordentlig og gjennomført. Bilen virker godt sammenskrudd.

Les også: Leverte bilen på verksted – ble «prøvekjørt» i 238 km/t

Nye Qashqai byr på et smakfullt og pent interiør.

Tech-faktor

Qashqai er ikke bilmodellen som byr på mest gadgets, men et helt nytt, større og langt mer brukervennlig infotainment system er i alle fall på plass. Det beste vi har sett og brukt i noen Nissan til nå.

Nye digitale instrumenter er også på plass, sammen med det man forventer av assistentsystemer i en ny og moderne bil.

Qashqai kobles nå mye tettere opp mot nettet. Google er på plass for å hjelpe deg med alt mellom himmel og jord. Bilen leveres nå også med en app hvor man blant annet kan legge inn toppfart, kjøretid og kjøreområde – og en del andre funksjoner.

Det kan også nevnes at bilen har blitt lettere, selv om den har blitt større. For eksempel er panser, forskjermer og dører i aluminium og man sparer 21 kilo bare der. Totalt er karosseriet 60 kilo lettere enn på utgående modell.

Takket være nye sveise- og stanseteknikker er bilen 41 prosent stivere, noe som kommer kjøreegenskapene til gode.

Les også: Dette er nyheten mange helst ikke vil ha

Qashqai har blitt større og Nissan har klart å utnytte plassen innvendig svært godt.

Konklusjon

Vi synes at Nissan Qashqai har blitt en virkelig fin og delikat bil. Likevel kommer den nok ikke til å selge i nærheten av tidligere modeller her hjemme.

Nissan Qashqai 2wd Tekna+: Motor og ytelser: Motor: 1,3-liter med turbo

Drivstoff: Bensin

Effekt: 158 hk, 270 Nm

Girkasse: Trinnløs CVT automat

0-100 km/t: 9,2 sekunder

Toppfart: 199 km/t

Forbruk: 0,64 liter/mil (blandet) Mål, vekt og volum: L/B/H: 4,42 / 1,83 / 1,62 meter

Vekt: 1.468 kg

Bagasjerom: 504 liter Priser: Fra: 437.000 kroner

Testbil: 487.900 kroner

Vi nordmenn vil som kjent ha biler med ledning. Det kan ikke Qashqai leveres med. Dessverre. Det er dermed grunn til å tro at den nye elektriske crossoveren, Ariya som kommer sommeren 2022, på mange måter vil erstatte Qashqai her hjemme. Men ute i Europa vil nok Qashqai fortsatt selge godt.

Det er nesten så vi har litt medfølelse med den norske importøren her, for denne bilen hadde fortjent en bedre skjebne også her hjemme.

Bilen for deg hvis: Du har ikke innlagt strøm ...

Ikke bilen for deg hvis: Du tenker at elbil sikkert er smart.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 11.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne mer enn 50 vurderinger av Qashqai. Se hva de mener om bilene sin her: Legg gjerne inn en vurdering av din bil også.

Les også: Denne Nissanen er skreddersydd for Norge – nå er prisene klare

Se video: Denne blir etter alt å dømme arvtageren til nettopp Qashqai