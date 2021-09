Den kvinnelige sjåføren i 30-årene tråkket ikke bare litt for hardt på gassen da hun ble målt av politiet i bydelen Skarbøvika i Ålesund.

Nei, her gikk det rett og slett altfor fort. Politiet målte henne nemlig til 129 km/t i 50-sonen.

Politiet oppretter sak og det er gjort avhør av kvinnen, men operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt kjenner ikke til hva hun har forklart.

– Det er vel lite vedkommende kan si som kan rettferdiggjøre en sånn hastighet uansett, det blir jo bare helt meningsløst, sier han til NTB.

Flere gater og kryss

Videre forteller han at sjåføren først nektet å stoppe for politiet, og at de fulgte etter henne til boligen, som ikke ligger langt unna der målingen ble gjort.

– Området er en del av ytre by. Det er bebyggelse inntil veien, så det er et byområde, sier Reite.

Dette er grensene for å miste førerkortet: 30-sone: 56 km/t

40-sone: 66 km/t

50-sone: 76 km/t

60-sone: 86 km/t

70-sone: 106 km/t

80-sone: 116 km/t

90-sone: 126 km/t

100-sone: 141 km/t

110-sone: 151 km/t

Ifølge Reite har hun kjørt nedover en offentlig gate, som også krysses av flere andre gater og kryss. Han omtaler kjøringen som «hinsides enhver fornuft».

Ubetinget fengsel

Nå kan det bli lenge til kvinnen igjen kan sette seg bak rattet og kjøre bil selv.

Grensen for å miste førerkortet i 60-soner og under er 26 km/t eller mer, over fartsgrensen.

Så grove fartsovertredelser som dette vil i utgangspunktet føre til ubetinget fengselsstraff.

Føreren kan i tillegg bli uten førerkort i over 36 måneder, i tillegg til å måtte gjennomføre ny førerprøve.

