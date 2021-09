Taliban lar 200 sivile utlendinger forlate Afghanistan

Taliban har gått med på å la 200 sivile fra USA og andre land forlate Afghanistan med innleide fly.

Det opplyser en Taliban-tjenestemann overfor Reuters.

Taliban ble presset av USAs spesialutsending Zalmay Khalilzad til å åpne for utreise for sivile som er igjen i Afghanistan etter at USAs evakuering ble avsluttet, ifølge talsmannen, som uttaler seg på betingelse av anonymitet.

Utreisen ventes å finne sted fra Kabul torsdag.

Siden 15. august, da Taliban inntok Kabul, har mer enn 123.000 sivile blitt evakuert fra den afghanske hovedstaden, ifølge Kenneth F. McKenzie, leder for USAs militærkommando med ansvar for regionen.

