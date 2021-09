Taliban forbyr kvinnesport i Afghanistan

Nestleder for Talibans kulturkommisjon Ahmadullah Wasiq har uttalt at de ikke vil tillate kvinner å drive med flere typer sport i Afghanistan, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han trakk spesielt frem én sport som vil bli ulovlig for afghanske kvinner:

– I cricket kan de havne i en situasjon der ansikt og kropp ikke er tildekket. Islam tillater ikke kvinner å bli sett slik, sa Wasiq til den australske TV-kanalen SBS.

Frykter bilder og video

Wasiq peker på medier som hovedgrunnen til å sporten kommer til å forbys.

– Det vil bli tatt bilder og video, og folk kommer til å se på det. Islam tillater ikke at kvinner spiller cricket, eller noen annen form for sport hvor de blir eksponert, forklarte nestlederen.

For en måned siden fortalte Wasiq at menn kan fortsette å drive med cricket, og at Islam har tillat landslaget å møte til kamp i Australia i november. Cricket Australia gjorde det imidlertid klart at kampen ikke vil finne sted dersom det stemmer at afghanske kvinner ikke lenger får delta i sporten.

– Det å støtte veksten av kvinnecricket er ekstremt viktig for Cricket Australia. Vår visjon for cricket er at det er en sport for alle, og vi støtter spillet for kvinner på alle nivåer, het det i deres uttalelse.

– Uakseptabelt

Sportsminister i Australia Richard Colbeck mener at Talibans forbud mot sport for kvinner er «dypt bekymringsverdig». Han skal ha oppfordret organisasjoner som Cricket Australia til å handle.

– Ekskludering av kvinner i sport er uakseptabelt, sa Colbeck, som også oppfordrer internasjonale idrettsmyndigheter til å ta grep.

Kvinnelige fotballspillere fra Arghanistan er blant de som har fått australske visum, og de er nå i karantene grunnet koronarestriksjonene i landet.

Unngår lovnader om kvinners rettigheter

Tirsdag kom Taliban med en uttalelse om at de har innsatt en midlertidig regjering, utelukkende bestående av menn. Flere av disse har tidligere hatt lederstillinger tilbake til 90-tallet, da den islamistiske bevegelsen sist tok styringen i landet.

I en uttalelsen forsøkte de å berolige naboland og resten av verden. Her trakk de frem ivaretakelse av minoriteter og vanskeligstilte som et tema, og lovet å «ivareta alle landsmenn innenfor sharialovens rammer».

Afghanske kvinners rettigheter ble ikke nevnt i uttalelsen.

Demonstrasjoner endte med vold

Fredag forrige uke tok folk til Kabuls gater for å kreve rettferdighet for afghanske kvinner. Bildene fra demonstrasjonen viser menn og kvinner med afghanske flagg og knyttede never i været, i solidaritet for kvinners rettigheter.

Verdens øyne er rettet mot Taliban. Foto: Thibault Camus / AP Les mer Kvinnelige demonstranter i Kabuls gater, 3. september 2021. Foto: - Les mer Afghanske kvinner krever sine rettigheter. Foto: Kathy Gannon / AP Les mer

Protestene endte i vold da soldater fra Taliban grep inn. De forsøkte å hindre demonstrantene da de marsjerte mot presidentpalasset, og tok i bruk tåregass, ifølge TELO News.

Den afghanske nyhetskanalen viste også bilder av konfrontasjon mellom kvinner og Taliban-soldater. På videoklippene høres kvinner som skriker, og noen som utbryter:

– Hvorfor slår dere oss?

Afghanske kvinner har tidligere åpnet opp om sin frykt for at de vil frarøves sine rettigheter fra de nye myndighetene.