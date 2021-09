Louisiana oppjusterer dødstallet etter orkanen Ida

Myndighetene i Louisiana oppjusterte onsdag dødstallet etter orkanen Ida til 26. Samtidig ble det nattlige portforbudet i delstaten opphevet.

De 11 nye dødsfallene skjedde alle i byen New Orleans mellom mandag 30. august og mandag denne uken, men ble først nå bekreftet av rettsmedisinere, opplyser helsemyndighetene.

Ni av dødsfallene skyldtes ekstrem varme knyttet til det omfattende strømbruddet som følge av orkanen. Disse var mellom 64 og 79 år gamle. De to andre døde av karbonmonoksidforgiftning.

Orkanen Ida traff Louisiana og Mississippi med voldsom kraft søndag for over en uke siden. Ti dager senere er New Orleans i ferd med å få gjenopprettet strømforsyningen, men flere hundre tusen innbyggere utenfor byen er fortsatt uten lys og vann, og mer enn 250.000 elever er forhindret i å gå på skolen.

Det ble også innført portforbud mellom klokken 20 og 6 for å hindre plyndring og annen kriminalitet i kjølvannet av ekstremværet. Dette ble fjernet onsdag, men politiet sier det vil opprettholde en styrket beredskap mer flere patruljer i byen.

