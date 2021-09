Blytung kalddusj kan bli skjebnesvanger for Sverige

Svenskene hadde et enormt utgangspunkt før møtet med Hellas. Der gikk det helt skeis.

Hellas-Sverige 2-1 | Kosovo-Spania 0-2

Med seier borte mot Hellas kunne Sverige fortsatt hatt en mulighet til å sikre VM-spill allerede før den avgjørende kvalik-kampen borte mot Spania i november.

Slik skulle det ikke bli for Söta bror, som gikk på en tung bortesmell med 1-2-tap mot grekerne.

Samtidig gjorde Spania jobben mot Kosovo, der Pablo Fornals og Ferran Torres sørget for 2-0-seier.

Spania leder gruppen, fire poeng foran Sverige som har spilt to kamper mindre.

Etter tre seire på rad i innledningen av kvaliken, ga Hellas-kaptein Anastasios Bakasetas svenskene er real kalddusj etter en drøy times spill på Olympiastadion i Athen.

Med 16 minutter igjen av ordinær tid satt den igjen for grekerne, da Vangelis Pavlidis satte inn 2-0. Assistentdommeren flagget for offside og annullerte, men etter en flere minutter lang VAR-sjekk fikk svenskene nok en på tygga. Beslutningen ble omgjort - Hellas hadde doblet ledelsen.

Da spillet kom i gang igjen, svarte svenskene nesten umiddelbart. Emil Forsberg klinte til fra distanse, og innbytter Robin Quaison sørget for redusering til 1-2.

Men utligningen kom aldri, og dermed landet svenskene på beina med et brak etter sin eventyrlige åpning på VM-kvaliken.

– Jeg må roe meg ned, ellers kommer jeg til å si noe dumt. Jeg vet ikke, vi kom hit og spilte ikke god fotball i den første omgangen. Det var kjempedårlig. Vi forsøkte i andre omgang, men det er ikke godkjent. Vi hadde for dårlig bevegelse og dårlig tempo med ballen. De var smarte, dro ned tempoet og det tok lang tid hver gang ballen havnet utenfor sidelinjen. Vi fikk ingen rytme i spillet, sier landslagskaptein Victor Lindelöf i et C More-intervju Expressen har gjengitt.

