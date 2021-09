De ble USAs «ansikt» etter 11. september

Terrorangrepene mot USA 11. september 2001 endret verden for alltid. Bildene av de to flyene som krasjet i World Trade Center fortsetter å prege amerikansk og internasjonal politikk.

Tirsdag denne uken møtte Khalid Sheikh Mohammes, mannen anklaget for å ha planlagt angrepene, i retten på Guantánamo, ifølge nyhetsbyrået AFP. Rettsmøte var første på halvannet år, i en rettsaken som har pågått i ni år.

BILDENE SOM ENDRET ALT: United Airlines Flight 175 på vei inn i sørsiden av det sørlige tårnet i World Trade Center-komplekset. Bildene ble sendt direkte på fjernsyn rundt om i verden. Litt over 16 minutt tidligere hadde første fly truffet det nordlige tårnet. Foto: SETH MCALLISTER / AFP / NTB

Forrige uke valgte president Joe Biden å offentliggjør hemmelighetsstemplede 9/11-dokumenter. Dokumentene vil gjøres tilgjengelig for allmenheten i løpet av de neste seks månedene og var en av Bidens valgløfter.

Terroren kastet en rekke amerikanere inn i rampelyset. Det amerikanske nyhetsbyrået AP har plukket ut flere personligheter de mener var de store ansiktene i kjølvannet av tragedien.

President George W. Bush

USAs 43. president hadde sittet litt over et halvt år i jobben da terrorangrepene inntraff. Han ble informert om flyene i New York mens han besøkte en barneskole i Florida.

– Jeg hadde fått beskjed om at et fly hadde truffet World Trade Center. Først trodde jeg det dreide seg om et småfly, og lurte på om været var dårlig eller om noe uvanlig hadde skjedd med piloten, uttalte Bush i en dokumentar ti år etter terroren.

IKONISK ØYEBLIKK: Her får president Bush beskjeden om at to fly har truffet tvillingtårnene i New York. Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP / NTB

Bildene av Bush som får høre om angrepene i klasserommet, har gått verden rundt. Presidenten talte til nasjonen samme dag og besøkte «Ground Zero» tre dager senere. Med en megafon ropte han utover ruinene:

– Jeg kan høre dere! Hele verden hører dere! Og folket som angrep disse bygningene, de vil snart høre oss alle!

En uke senere svarte 90 prosent av amerikanere at Bush gjorde en god jobb, det høyeste tallet målt noensinne.

20 år senere:

George Bush «krig mot terror» utløste invasjonene mot Afghanistan i 2001 og Irak i 2003. Krigene og finanskrisen gjorde presidenten svært upopulær da han gikk av i 2009.

PRESIDENT PÅ KRIGSSTIEN: President George W. Bush på telefonen med Canadas statsminister Jean Chretien 7. oktober. Samme dag gav han ordre om å starte krigen mot Taliban i Afghanistan, som ikke ville overgi Osama bin Laden. På bilde til høyre kaster Bush første kast i en baseballkamp i mai i år. Foto: AFP / AP / NTB

Etter presidentperioden har Bush levd et rolig liv på ranchen sin i Texas. I august uttale 75-åringen at han fulgte situasjonen i Afghanistan med «dyp sorg», skriver NBC.

Rudy Giuliani, New Yorks borgermester (1994-2001)

Den italienskættede advokaten var på tampen av borgermesterperioden da terrorangrepene skjedde. Før tragedien, var Giuliani sett på som en selvsentrert og prinsippfast poltikker i amerikanske medier. Men etter angrepene ble Giuliani for mange en helt og inspirasjon med sin lederstil og håndtering av katastrofen.

– New York'ere er sterke. Vi er samlet og vi gir ikke etter for terror. Vi lar ikke frykt styre beslutningene våre. Vi velger å leve i leve i frihet, sa Giuliani i en tale til FN tre uker etter angrepene.

FRA HELT TIL SKURK: Rudy Giuliani besøker Ground Zero dagen etter terrorangrepene (t.v). Det andre bildet viser Trump-advokat Giuliani holde en tale til den republikanske nasjonalkomiteen kort tid etter valget i fjor høst Foto: AP / NTB

Oprah Winfrey kalte Giuliani for «USAs borgermester» etter tragedien. Samme år ble han kåret til «årets person» av TIME. I 2002 ble han slått til æresridder av dronning Elisabeth.

20 år senere:

Etter perioden som borgermester, gikk Giuliani inn i næringslivet. I 2008 prøvde han å bli presidentkandidat for republikanere. De siste årene har han gjort seg bemerket som advokaten og støttespilleren til Donald Trump, som han tidligere kritiserte.

Hvor Giuliani en gang var høyt elsket i hjembyen New York, har han de siste årene blitt en svært omstridt figur.

OPPRYDDING: Borgermester Rudy Giuliani (i midten) overser oppryddingsarbeidet etter terrorangrepene. Her sammen med prins Andrew (t.v.) og Bernard Kerik, politisjef i New York, 15. oktober 2001. Foto: JOSEPH REYES / AP / NTB

Visepresident Richard «Dick» Cheney

Cheney var allerede godt kjent med korridorene i det Hvite hus da han ble visepresident i 2001. På 70-tallet var han stabssjef for president Gerald Ford. På 80- og 90-tallet satt han både som medlem i representantenes hus, og som forsvarsminister.

Cheney ble da kjent som en tøff, kompromissløs og ressurssterk politiker, ifølge Washington Post.

INNFLYTELSESRIK: På bilde til venstre kan man se Cheney koordinere regjeringsapparatet kort tid etter angrepene via telefon. Bush ble på det tidspunktet evakuert. Til høyre ser visepresidenten på sjefen sin, Bush, under en tale i 2008. Foto: Reuters / AP / NTB

I timene etter terrorangrepet styrte Cheney mye av poltikken mens Bush ble evakuerte i frykt for nye angrep. Visepresidenten ble raskt en arg forkjemper for kampen mot terror, en aggressiv utenrikspolitikk samt Irak-krigen.

Cheney har som følger, blitt omtalt som USAs mest innflytelsesrike visepresident noensinne. Samtidig er han også blant landet mest forhatte.

20 år senere:

Etter fem hjerteinfarkt, det siste i 2010, gjennomførte Cheney en hjertetransplantasjon i 2012. I likhet med Bush, har Cheney levd et rolig liv i hjemstaten Wyoming etter han gikk av. De siste årene har han markert seg som en kritikker av Donald Trump.

RYSTENDE BILDER: Visepresident Dick Cheney ser direktebildene av tvillingtårnene som står i flammer fra kontoret sitt i Washington. Foto: U.S. National Archives / Reuters / NTB

Colin Powell, utenriksminister (2001-2005)

Powell var en firestjerners general som etter nesten 40 år i militæret, ble USAs første afroamerikanske utenriksminister. Generalen var på ingen måte en nikkedukke i Bush-administrasjonen og krasjet ofte med «haukene» Cheney og forsvarsminister Donald Rumsfeld.

Powell ble særlig kjent for talen til FN om Saddam Hussein atomvåpenprogram og rettferdiggjøringen av Irak-invasjonen. Flere uoverensstemmelser med Bush-administrasjonen, gjorde derimot at Powell fikk sparken i 2004.

BYTTET SIDE: Colin Powell ble talerøret for Bush-administrasjonens utenrikspolitikk i etterkant av terrorangrepene. Men Powell var ikke redd for å bryte med partilinjen. I 2016 valgte han å støtte Hilary Clinton i presidentvalget. Foto: AP / Reuters / NTB

20 år senere:

Selv om begrunnelsen for Irak-krigen viste seg å være feil, har Powell stått på at en invasjon var rett avgjørelse. Etter tiden som utenriksminister, har Powell gjort en karriere som foredragsholder og forfatter.

I 2016 valgte han å støtte Hillary Clinton i presidentvalget. I år valgte han å melde seg ut av det republikanske partiet etter angrepene på kongressen.

Condoleezza Rice, sikkerhetsrådgiver (2001-2005)

Første kvinne utnevnt til sikkerhetsrådgiver i USA. Hun tok senere over jobben til Powell, som USAs første svarte kvinnelige utenriksminister. Rice underviste i statsvitenskap ved Stanford University før hun ble hyret som rådgiver for Bush før valgkampen i 2000.

Hun var lederen for «The Vulcans», en gruppe som rådførte Bush i utenrikspolitikk gjennom presidentperioden. Før dette hadde hun også vært rådgiver for Bush senior.

FOREGANGSKVINNE: Condoleezza Rice var statsviteren som vokste opp i de segregerte sørstatene og ble en av USA mektigste kvinner. Siden 2009 har hun gjentatte ganger nektet å stille til valg for republikanerne og istedenfor blitt en viktig forkjemper for blant annet kvinner i golf. Foto: Reuters / AFP / NTB

Sommeren 2001 møtte Rice med CIA direktør George Tenet for å diskutere terrortrusselen Al-Qaida gjorde mot amerikanske mål, ifølge New York Times. Tenet informerte sikkerhetsrådgiveren om at en rapport konkluderte at «det vil komme et storstilt terrorangrep mot USA i de kommende ukene». Rice ville i etterkant si at informasjon var utdatert.

20 år senere:

Rice satt som utenriksminister gjennom hele Bush sin andre periode. I etterkant returnerte hun til sin gamle jobb ved Stanford. I 2008 og 2012 ble hun luftet som en mulig visepresident for både John McCain og Mitt Romney, men takket nei.