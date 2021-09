Slik er livet til den siktede mannen i fengsel

STAVANGER (TV 2): Advokaten til mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, sier at hans klient har det vanskelig. Samtidig advarer han mot forhåndsdømming.

Onsdag fikk advokat Stian Kristensen sin hittil mest omfattende straffesak i fanget.

Politiet hadde pågrepet en mann på Lista i Agder og siktet ham for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. I tillegg mistenker de ham for å ha drept Tina Jørgensen i Stavanger fem år senere.

Fredag ble mannen varetektsfengslet i fire uker. Nå oppholder han seg i høysikkerhetsfengselet Åna på Jæren. Han sitter isolert, noe som innebærer at han ikke får motta besøk, treffe andre innsatte, lese aviser eller se på TV.

ADVARER: Advokaten advarer pressen mot å forhåndsdømme klienten hans. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Han sitter alene på cella store deler av døgnet. Han får lufting, og så vet jeg at de som jobber der gjør så godt de kan for å aktivisere ham for å få tiden til å gå, sier Kristensen og legger til:

– Det er en tøff situasjon å være i, men han tas vare på.

– Sjokkartet og uvirkelig

– Hvordan opplevde han å bli pågrepet?

– Samtalene mellom meg og han skal bli mellom oss, men jeg kan formidle at han opplevde det som en sjokkartet og uvirkelig opplevelse som det nærmest er umulig å ta innover seg i sin fulle bredde.

Kristensen har sammen med sin kollega Stian Trones Bråstein mottatt dokumentene i en av norgeshistoriens mest omfattende politietterforskninger.

Titalls tusen sider med avhør og rapporter skal nå gjennomgås.

– I utgangspunktet angriper vi denne saken som andre saker. For oss handler det om å sette seg inn i faktum og den dokumentasjonen som påtalemyndigheten har. Samtidig skal vi ha en god dialog med klienten.

Advarer mot forhåndsdømming

Kristensen sier imidlertid at trykket fra mediene har vært betydelig.

Mannen i 50-årene nekter enhver befatning med de to drapssakene, og han begjærer seg løslatt. De siste dagene har forsvarerne brukt på å utarbeide en anke til Gulating lagmannsrett der målet er å få klienten løslatt.

– Opplever du at han blir forhåndsdømt i mediene?

– Vi opplever i hvert fall at det skrives og spekuleres mye, noe som er vanskelig for oss som forsvarere å imøtegå fordi det fremsettes mange rykter.

– Jeg tenker at man skal være forsiktig på det nåværende stadiet. Det er ingen som er dømt, og det har gått kort tid siden siktelsen ble tatt ut, sier han.