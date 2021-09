Kontroversiell statue fjernet i Virginia

I 131 år har statuen av general Robert E. Lee, som ledet sørstatenes styrker under den amerikanske borgerkrigen, prydet sentrum av delstatshovedstaden Richmond i Virginia. Onsdag ble et av USAs største sørstatsmonumenter fjernet, til jubel og sang fra de fremmøtte, skriver BBC.

– Tre, to, en! lød det fra hundrevis av tilskuere, idet generalen og hesten hans ble fjernet av en heisekran. Arbeidere begynte deretter å dele opp den 6,4 meter høye statuen i mindre biter, for å kunne transportere den avsatte generalstatuen til et lager. Hva som skal skje med restene, er enda ikke avgjort.

Det store monumentet måtte kuttes opp i mindre deler før det kunne transporteres videre. Foto: Steve Helber/AP Photo

– Gjenstander som dette glorifiserer den tapte kampen som forårsaket borgerkrigen, og må fjernes, sier Virginias guvernør Ralph Northam. Demokraten håper dette vil føre til «en ny æra i Virginia».

Blandede følelser

Richmond fungerte som sørstatenes hovedstad, og monumenter som hyller ledere som kjempet for slaveriet har lenge vært kontroversielle.

– Statuen er et symbol på over 400 år med historie vi ikke bør være stolte av, sier Northam, som i forbindelse med fjorårets Black Lives Matter-demonstrasjoner varslet at monumentet ville fjernes.

Sharon Jennings har blandede følelser om avgjørelsen. Den afroamerikanske 58-åringen er født og oppvokst i Richmond, og påpeker at statuen alltid har vært en del av byen.

Hundrevis av fremmøtte var svært fornøyd med dekonstruksjonen. Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

– Det spiller ikke noen rolle hva slags rase du er. Om du er interessert i historie og kjenner denne gata, tenker du: «Herregud!». Men etter hvert som man blir eldre, skjønner du at statuen må fjernes, sier Jennings til Associated Press.

Endte blodig i 2017

Ikke alle er like fornøyd med avgjørelsen, og dekonstruksjonen har to ganger blitt utsatt på grunn av søksmål rettet mot guvernør Northam. Søksmålene ble avslått av Virginias høyesterett forrige uke, og onsdag valgte myndighetene å sende begivenheten direkte på sine hjemmesider.

Et stort politioppbud var på stedet, men ingen ble arrestert og det ble heller ikke meldt om noen mot-demonstranter.

Hvite nasjonalister fra hele USA strømmet til Charlottesville i 2017, for å beskytte en tilsvarende statue. Foto: Stephanie Keith/REUTERS

Siden fjorårets demonstrasjoner mot drapet på George Floyd, har Richmond fjernet et titalls statuer. Hundrevis av monumenter av Lee og andre sørstatsledere finnes fremdeles ulike steder i USA, og har lenge skapt debatt. Da en tilsvarende statue skulle fjernes i Charlottesville i 2017, strømmet hundrevis av hvite nasjonalister til byen for å vise sin avsky mot avgjørelsen. Dette endte i store demonstrasjoner hvor en person mistet livet og 35 andre ble skadd.