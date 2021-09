– Du vil ikke svare på spørsmålet.

Mens den amerikanske delstaten Texas har gjort det ulovlig å ta abort, har diskusjonen her hjemme handlet om å liberalisere abortloven.

Abortdebatten i Norge startet da fire av fem rødgrønne partier programfestet å utvide grensen for selvbestemt abort tidligere i år.

I valgkampen har det vært lite diskusjoner rundt dette, før nå, under partilederdebatten på TV 2 onsdag kveld.

En stor kartlegging TV 2 har gjort, viser at det går mot abort-thriller etter valget. Kartleggingen blant stortingsrepresentantene som ifølge mandagens måling kan komme inn på Stortinget, viser at en avstemning om å utvide retten til selvbestemt abort med seks uker kan bli dramatisk jevn.

DEBATT: Skole, abort og regjeringssamarbeid handler kveldens debatt om. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Setter ned foten

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener at det er kvinnen som skal ha det siste ordet og ikke legene om kvinnen skal ta bort eller ikke. Derfor mener han at det er helt riktig å fjerne nemndene.

Statsminister Erna Solberg (H) håper at Støre setter foten ned for selvbestemt abort til uke 22.

– Setter du ned foten?

– Ja, det gjør jeg, sier Støre.

Solberg støtter dagens abortlov. Hun mener nemndene kan være et godt hjelpemiddel for noen.

– Noen kvinner liker ikke nemndene. Men jeg er redd for at de få kvinnene som kanskje føler et press om å ta abort, ikke får den hjelpen til å avverge det presset om vi ikke har nemndene, sier Solberg.

Støre avslører at han har vært i tvil om at partiet skal gå inn for å fjerne nemndene og åpne for abort til uke 18.

– Jeg har vært i tvil om dette, sier Støre.

Dette mener partiene om dagens abortlov Det er lov å ta selvbestemt abort fram til uke 12. Etter uke 12 og fram til uke 18 kan en nemnd innvilge abort dersom det er fare for kvinnens helse, kvinnen er i en vanskelig livssituasjon, det er fare for sykdom hos fosteret eller graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest. Ap, SV, MDG og Rødt har alle programfestet å utvide grensen for selvbestemt abort. Samtidig ønsker de å fjerne abortnemndene. SV og Rødt går lengst og ønsker at grensen skal gå ved 22 uker, mens Ap og MDG går inn for 18 uker. Sp ønsker å beholde dagens grense. Venstre vil fjerne abortnemndene og tillate selvbestemt abort ut uke 18. Høyre vil beholde dagens abortlov med selvbestemt abort til uke 12. KrF vil erstatte dagens abortlov, som innebærer en innstramming. Frp tar ikke stilling til abortgrensen, representante er fristilt. Kilde: NTB og Høyre.no

– Nei, nei nei

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad representerer et parti som vil erstatte dagens abortlov og er for en innstramming.

– Er du imot selvbestemt abort?

– Det partiet mener er...

– Er du imot selvbestemt abort?

– Vi er opptatt av...

– Kan du ikke vær så snill svare om du er imot eller ikke?

– Dette er et veldig krevende spørsmål og et etisk spørsmål. KrF ønsker et nytt lovverk som styrker fosterets menneskeverd. For det andre, er vi opptatt av å redusere antall aborter.

– Du vil ikke svare på spørsmålet.

SV-leder Audun Lysbakken mener at det burde vært «redelig å få et svar» fra KrF om de er imot selvbestemt abort.

– Det er ikke vi som har åpnet den debatten, sier Ropstad tilbake.

«Groteskt»

Senterpartiet ønsker i likhet med Høyre å bevare dagens abortlov.

– Vi må ha ro og trygghet rundt abortloven, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som også mener at det ikke må være en del av et politisk spill.

Sp fristiller stortingsrepresentantene om hva de skal mene om dette.

Det samme gjør Frp.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det er «groteskt» hvis man kan ta abort i uke 21, som viser til at et barn ble reddet i uke 21 i England for kort tid siden, ifølge Listhaug.

SV-leder Audun Lysbakken reagerer på innleggene i debatten, spesielt fra Listhaug. Han påpeker at det gjennomføres aborter i både uke 19, 20 og 21 i dag.