Kamerat mener siktede løy om kjennskap til åstedet

STAVANGER (TV 2): Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, hevdet i et avhør at han ikke var kjent nær åstedet. Da må han i tilfelle ha kjørt en omvei når han skulle på jobb.

Det gikk ganske nøyaktig syv måneder fra Birgitte Tengs ble drept til politiet gjennomførte det første avhøret med mannen som nå – mer enn 26 år senere – er siktet for drapet.

Avhøret skjedde 4. desember i 1995 på Avaldsnes lensmannskontor. Det kommer tidlig frem at han ikke kjente Tengs, og at han, så vidt han visste, aldri hadde truffet henne før.

Mannen, som i dag er i 50-årene, er fra Haugalandet. I avhøret sier siktede at han er «svært lite kjent i område Sund/Skår», som er området der Tengs kommer fra, og som er der hun ble drept.

Imidlertid sier mannen at han jobbet på et tettsted ikke så langt fra Kopervik noen år tidligere.

Lang omvei

På denne tiden hadde han ikke førerkort for bil, så mannen brukte mopeden sin frem og tilbake. I avhøret forklarte siktede at han pleide å kjøre om veien til flyplassen for å komme til jobben.

Den raskeste ruten er imidlertid å kjøre om Sundvegen. Siktedes alternativ er en flere kilometer lang omvei.

Da politiet gjennomførte et nytt avhør med siktede, rett over ett år senere, gjentok mannen at han ikke var kjent i området.

Samtidig la han i dette avhøret til at han var klar over at dette var en lang omvei. Likevel foretrakk han å kjøre den fordi han mente den ikke var så glatt, samt at han kjente denne veien bedre.

TV 2 har spurt politiadvokat Fredrik Martin Soma om hvordan politiet vurderer troverdigheten i den nesten 26 år gamle forklaringen som igjen har blitt aktualisert.

ORDKNAPP: Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Siktedes lokalkunnskaper er viktig for politiet å undersøke nærmere. Det jobber vi videre med. Jeg vil ikke gå inn og si noe om hvorvidt vi fester litt til det han har sagt eller ei. Det er en del av det han har forklart i politiavhør, og det går vi ikke ut med på dette tidspunktet, men vi jobber videre med de opplysningene han har gitt politiet, sier han.

– Blank løgn

En kamerat av siktede, som stilte opp i TV 2-dokumentarserien «Hvem drepte Birgitte?», sa følgende anonymt i serien:

– Hvis han kom seg ut av avhørene fordi han ikke visste hvor Sundvegen var, så har de ikke gjort en god nok jobb. Jeg vet 110 prosent sikkert at det er blank løgn.

– Han kjente alle veier på Karmøy, legger han til.

Kameraten forteller samtidig at han aldri har mistenkt at kameraten kan ha noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra mannen.

Politiet, som nå etterforsker saken, er åpne om at det gir utfordringer å etterforske en så gammel sak.

– Vi har fokus på å få opplyst disse sakene best mulig, selv om sakene er svært gamle, sier Soma.

Vil ikke svare om DNA

Mannen i 50-årene ble i forrige uke pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs på bakgrunn av et DNA-funn.

Med dette knytter politiet ham til åstedet, men de har ikke ønsket å svare på om de har flere holdepunkter enn det ene beviset for at Tengs og siktede har vært i kontakt med hverandre.

Politiadvokat Soma har heller ikke ønsket å svare på om de mener at DNA-funnet alene vil holde til å ta ut en tiltale.

Den siktede mannen er i tillegg mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Han fastholder at han nekter enhver befatning med begge sakene, opplyser hans forsvarer Stian Kristensen.

FORSVARER: Stian Kristensen representerer siktede. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Har kjennskapen hans til området der Birgitte Tengs ble drept vært tema i avhør?

– Jeg er avskåret fra å kommentere de temaene som vi har vært inne på i avhør. Så det kan jeg ikke si noe om på det nåværende tidspunkt.

– Han har nektet for å ha møtt Birgitte Tengs. Har det endret seg nå?

– Da blir svaret det samme: Jeg kan ikke gå inn på de temaene.