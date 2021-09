«Alle» hørte på Emelies låt. Nå kommer debutplaten

Emelie Hollow er en av norges mest kjente låtskrivere og har samarbeidet med artister som Tix og Alan Walker. 23-åringen skrev den engelske teksten til «Fallen Angel» som Tix deltok med i Rotterdam under Eurovision.

Nå er hun aktuell med debutalumet sitt «Half the story» og i tillegg har hun skrevet årets viktigste låt som handler om det vanskelige året vi har lagt bak oss.

Følelsesladet sang

I sommer drøyt et år etter pandemien inntraff, fikk Emilie norsk ungdom til å sende henne sine følelser, tanker og opplevelser via sosiale medier. Det resulterte i sangen «Alene sammen», produsert av Carl-Victor Guttormsen.

VIKTIG LÅT: Emelie Hollow på tur i Stensparken i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

– Noe av det første vi la merke til som dukket opp igjen og igjen, om det var samme ord eller følelser, så var det så mange som har følt seg alene og da helt alene, forteller artisten til TV 2.

– Stolt av sangen

Det var tøft for Emelie å lese hvor vanskelig mange ungdom har hatt det og fortsatt har det. Nå er hun stolt av sangen som setter fokus på at vi står sammen om problemene under pandemien.

– Vi ville på en måte ta alt det vi vet som har vært vondt og vanskelig. og gi det litt håp. Det var viktig for oss at det skulle bli en sang som kunne løfte alt det vonde opp og at vi skal sees igjen, forteller hun.

PLATEDEBUTANT: Emelie smiler og gleder seg over debutalbumet hun akkurat har sluppet. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Personlig plate

Med sin vokal og sterke fomidlingsevne setter Emilie sterke spor som artist, og nå er hun også aktuell med debutalbumet. Hun lot sitt eget kjærlighetsbrudd være inspirasjon til plata.

– Det er veldig personlige tekster og temaer jeg kanskje helst ikke har så veldig lyst til å snakke om, som jeg likevel har åpnet opp og skrevet om. Så det er litt skummelt avslutter Emelie til TV 2.