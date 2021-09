PL-legendens beskjed til Solskjær og Klopp: – De må venne seg til det

Se alle Premier League-kampene på TV 2s kanaler igjen denne helgen!

I forkant av årets seriestart i Premier League ble det innført nye retningslinjer. Ligaen har som mål at spillet skal flyte i større grad enn tidligere.

Dette har skapt debatt blant managerne i ligaen. Etter Liverpools 2-0-seier mot Burnley, uttrykte Jürgen Klopp sin frustrasjon over dommernes manglende evne til å beskytte spillerne. Ole Gunnar Solskjær fikk også erfare dette da Bruno Fernandes ikke fikk frispark i foranledningen til Southamptons 1-0-scoring i andre serierunde.

Tidligere Premier League-stjerne og Arsenal-profil Ian Wright forstår managernes reaksjon, men mener samtidig de må forholde seg til inngrepene som har blitt gjort.

– Det har blitt tøffere. Listen er lagt høyere, noe vi så under årets EM, hvor det skulle mer til for at dommerne blåste av enn tidligere. Dette er vanskelig for dagens managere å håndtere fordi de ikke er vant til det. Så dette må de venne seg til, sier den tidligere Premier League-vinneren til TV 2.

– Jeg skjønner likevel at begge managerne (Klopp og Solskjær) blir irritert av avgjørelsene, utdyper han.

Wright snakker med TV 2 i et lengre intervju, spilt inn i forkant av landslagspausen, som du nå kan se i sin helhet på TV 2 Play fra fredag morgen! Se et lite utdrag i vinduet øverst.

Fraværende retningslinjer

Den tidligere stjernespissen forteller at det var langt farligere å oppholde seg på banen under hans egen karriere.

– Spillerne kom gjerne fra puben og brydde seg ikke om de skadet deg. Da jeg var yngre, må jeg være ærlig å si at jeg ble vant til å hoppe unna taklinger, sier han.

– Forsvarsspillerne visste de kunne sparke meg ned, men fortsatt få bli værende på banen, forteller mannen med 260 kamper på engelsk toppnivå.

LEGENDE: Ian Wright og lagkameratene feirer semifinaleseier i FA-cupen i 1993. Foto: Action Images via Reuters

Positiv utvikling

Wright følger Premier League tettere enn de fleste. Han mener at spillet har utviklet seg i riktig retning sammenlignet med tiden da han selv var aktiv.

– Vi vil ikke se taklinger som vi opplevde da jeg spilte. Spillere går ikke hensynsløst inn i dueller som vi gjorde. Når jeg ser tilbake på det, så var det galskap, forteller Wright.

Det var langt ifra gitt at Wright skulle bli superstjerne på øverste nivå. Han spilte amatørfotball i England før han ble plukket opp av Crystal Palace som 21-åring, og gjennom årene har Premier League-legenden merket store forskjeller på utøvernes tilnærming til sporten.

– Det fysiske aspektet med spillet har falt litt vekk. Man ser ikke spillere bli skadet uten konsekvens, og det er hva jeg elsker med det moderne spillet.

Store endringer taktisk

Profilen som scoret 113 mål på øverste nivå bare i Premier League-æraen har også oppfatning av at de siste tiårene har ført til en endring i de involvertes taktiske tilnærming.

Fakta: Ian Wright Ian Edward Wright



Født 3. november 1963



Tidligere spilt for blant annet Crystal Palace, Arsenal og West Ham.



255 kamper for Arsenal, 153 mål.



33 landskamper for England, 9 mål.



Vant Premier League i 1997/98-sesongen. FA cupen i 1992/93 og 1997/98.



Toppscorer i den engelske toppdivisjonen i 1991/92-sesongen med 29 mål.



Etter at Wright la opp har han bl.a. jobbet som fotballekspert i TV og på radio for BBC og talkSPORT.

– Da jeg spilte var det 4-4-2, og spillerne var veldig fastlåst i sine posisjoner, sier Wright, og fortsetter:

– Nå er det mye mer flyt i spillet. Spillere kommer inn fra venstre, fra høyre, spiss dropper mer ned enn å bare stå oppe i en fast posisjon. Den taktiske delen av fotballen har utviklet seg, mener 57-åringen.

Se hele intervjuet med Ian Wright på TV 2 Play. Her forteller han også om ulike veier mot å nå toppen, hans tanker om årets Premier League-sesong og sitt kjennskap til eks-lagkameraten Patrick Vieira, Crystal Palaces nye manager.

TILBAKE I AKSJON DENNE HELGEN: Jürgen Klopp og Ole Gunnar Solskjær tar fatt på klubbfotball på ny. Foto: Scanpix

Se alle Premier League-kampene på TV 2s kanaler igjen denne helgen!