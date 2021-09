Jakob Ingebrigtsen ble spurtslått av rivalen

Tapte for Thimothy Cheruiyot på oppløpet.

Torsdag løp Jakob Ingebrigtsen Diamond League-finale på 1500 meter i Zürich.

Det endte med en knepen andreplass for nordmannen, etter en intens sluttspurt mot Thimothy Cheriot.

Se innspurten i videovinduet øverst!

Ingebrigtsen måtte nemlig se seg slått av kenyaneren, som han for første gang overlistet under sommerens OL i Tokyo. Siden det, mener Ingebrigtsen det har vært vanskelig å finne den ypperste motivasjonen.

– Etter Tokyo har mye kjentes litt meningsløst, sier han.

– Å varme opp og å være nervøs, føles meningsløst på kort sikt etter en slik opptur jeg hadde i Tokyo, sier 20-åringen.

Hans far og trener, Gjert Ingebrigtsen, mener OL har kostet.

– Reaksjonen etter OL har vært litt annerledes enn det vi hadde sett for oss. Det har vært en tøffere reaksjon. Det sitter fortsatt litt i. I konkurransene etter OL koster det mer enn det burde gjort. Den tendensen ser man også på trening, sier han.

Han mener Jakob Ingebrigtsen har nådd noen mål som er «hinsides».

– Da er det ikke til å unngå at man får en metthetsfølelse og at det gjør noe med deg. Likevel synes jeg har mobiliserer bra. Han gjør ikke dårlige løp. Dette var en tøff fight og et bra løp, sier Gjert.

Jakob Ingebrigtsen er ikke skuffet over torsdagens plassering.

– Jeg kan ikke være skuffet over det. Jeg prøver å fortelle meg selv at dette er veldig viktig, men de er ikke det samme når man ikke er så motivert i bunn. Jeg stiller til start og greier å samle meg, men når kroppen er klar for ferie blir det slik.

– Jeg velger å tro at jeg hadde slått Cheruiyot dersom vi hadde vært i OL i Tokyo, og det gjorde jeg, ler Ingebrigtsen etter løpet, som var hans siste internasjonale konkurranse for sesongen.

– Det skal bli godt å roe seg litt ned og få ting på avstand. Så skal jeg fokusere på året som kommer, sier Ingebrigtsen.

Han fikk en god start på torsdagens løp og hang med på Stewart McSweyns høye tempo. På oppløpet ble imidlertid Cheruiyot for sterk, og snek seg foran Sandnes-gutten.

Ingebrigtsens sluttid ble 3.31,45, åtte hundredeler bak Cheruiyot. Dermed tar kenyaneren sitt fjerde strake Diamond League-trofé.

– Det er gøy at vi er flere på topp. Det gjør at alle skjerper seg og vil løpe fort. Det er en veldig god ting for øvelsen, sier Ingebrigtsen.

Det synet deler torsdagens vinner.

– I dag slo jeg Jakob. Andre ganger kan han slå meg. Slik er det med gode konkurranser, sier Cheruiyot.

Ingebrigtsen var også kvalifisert til finalen på 5000 meter onsdag, men valgte å droppe den til fordel for favorittøvelsen.

Tidligere torsdag satte Amalie Iuel norsk rekord på 400 meter. Senere i kveld løper Karsten Warholm 400 meter hekk.