Skrev film basert på egne opplevelser: – Har vært et mareritt og en drøm

En kry Odd-Magnus Williamson presenterte sin nye kinofilm «Ingenting å le av» på rød løper utenfor Colosseum kino onsdag.

I tillegg til å ha skrevet manuset spiller han også hovedrollen i sin egen film:

– Jeg er skikkelig stolt. Det er så vanskelig å få til slike prosjekt, og det har tatt så lang tid, sier han til God kveld Norge under premieren.

STOLT: Odd-Magnus Williamson er stolt over å ha fått filmen i havn. Her er han sammen med skuespillerne Sara Khorami, Øystein Martinsen og regissør Petter Næss. Foto: Terje Pedersen

Korona stoppet innspillingen

Selv om filmen har vært et mål å få til har det likevel ikke bare vært enkelt å jobbe med innrømmer komikeren. Han beskriver hele prosessen som både et mareritt og en drøm.

– Det har vært et mareritt i forhold til å få det til ettersom det har vært vanskelig å finansiere filmen og på grunn av korona, sier han og fortsetter:

– Men det har vært en drøm å få jobbe med de andre skuespillerne.

Innspillingen av «Ingenting å le av» har møtt på problemer underveis. Den har blitt stoppet to ganger på grunn av korona-situasjonen og det var flere ganger de var usikre på om de i det hele tatt ville stå på en premiere.

Basert på eget liv

I et intervju med TV 2 forteller Williamson at han mistet jobben sin i TV Norge. Da havnet han i en krise og ønsket å gjøre det om til noe positivt. Da skrev han filmmanuset til «Ingenting å le av».

Filmen er basert på hans egne opplevelser og handler om en vellykket stand-up komiker som har alt, men så mister han grepet og alt endrer seg.

MISTET JOBBEN: Det var da Williamson mistet jobben sin at han startet med filmmanuset til «Ingenting å le av». Her er han på Amandapriutdelingen i 2020 sammen med sin kone Tinashe. Foto: Jan Kåre Ness

Til tross for at hovedkarakteren Kasper Berntsen også opplever andre ulykker på sin vei, gjenspeiler filmen verdien av å ta livet på alvor.

– Det føles meningsfult å lage noe som tapper inn de alvorlige tingene som skjer hos mennesker, sier Williamson til God kveld Norge.

Målet var å jobbe med noe som kan oppleves som vanskelig og kjipt for veldig mange, for så å prøve å gjøre det fint.

– Vi har prøvd å få til samme effekten som «De urørlige» og «Love Actually». Å lage en type film der man både blir rørt, ler og blir litt trist. Vii har laget en emofilm, ler Williamson.

– Imponert

På rød løper under filmpremieren onsdag hadde flere kjendiser rosende ord å si om Williamson og hans prosjekt.

«Ragnarok»-skuespiller Jonas Strand Gravli sier at han liker Williamson utrolig godt og har stor tro på at filmen blir en hit hos mange.

«Dianas bryllup»-skuespiller Marie Blokhus er fan av Williamson og hans medskuespiller Sara Khorami:

– Jeg har lest manuset, og det er kjempebra! sier hun.

Anne Marie Ottersen, kjent fra blant annet serien «Holms», spiller også i «Ingenting å le av». Hun er imponert over at Williamson både spiller hovedrollen og har skrevet manuset.

PREMIERE-KLAR: Esben «Dansken» Selvig gledet seg ekstra til filmpremiere etter en lang tid uten kinomuligheter. Her er han på rød løper sammen med kona, Rebecca Medbøe, på en tidligere filmpremiere. Foto: Heiko Junge

Vokalist i «Klovner i Kamp», Esben Selvig, er på rød løper sammen med sin kone, Rebecca Medbøe og er imponert over at Williamson både klarer å vekte drama, komedie og tragedie i samme film.

De har også gledet seg ekstra til å komme seg ut på filmpremieren ettersom det ikke har vært så mange av dem den siste tiden på grunn av koronarestriksjoner:

– Jeg sa til Rebecca før vi kom hit i dag at det er veldig lenge siden vi har gått på en premiere og møtt alle vennene våre. Det er jo det det også er for oss - at vi møter kollegaene våre, smiler han.