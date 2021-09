Carlsen unngikk sjokktap – vant i armageddon

Torsdag fra kl. 16.30: Se Norway Chess på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Magnus Carlsen-Aryan Tari 1,5-1

Magnus Carlsen lå lenge tynt an med hvite brikker mot Aryan Tari (22), som er den lavest rangerte spilleren i turneringen. Verdensmesteren berget imidlertid remis med godt forsvar i sluttfasen av partiet.

Dermed måtte han igjen ut i armageddon, der et halvt poeng ligger i potten.

Carlsen skaffet seg et tidlig overtak og vant partiet. Han står nå med tre poeng av seks mulige etter to dager, og er ikke helt tilfreds etter et vrient klassisk-parti.

– Det var en veldig vanskelig dag. Jeg innså ikke hvor dårlig stillingen min var før det var litt for sent, sier Carlsen til TV 2.

30-åringen er lettet over at han fikk med seg et ekstra halvpoeng fra armageddon.

– Men det er klart at jeg hadde jo kommet meg unna med noe som jeg ikke nødvendigvis burde ha kommet meg unna med, påpeker han.

Både Carlsen og Tari påpeker at selv om sistnevnte stod godt, og hadde vinnermuligheter, var det aldri enkelt å finne løsningen.

– Det er normalt å tape mot Magnus i armageddon. Jeg er ikke sur for det. Jeg synes at jeg spilte veldig bra, for jeg bryr meg mest om det klassisk-partiet. Jeg dominerte store deler av partiet, påpeker Tari.

NÆR BRAGD: Aryan Tari, som har 213 poeng mindre enn Magnus Carlsen på ratingen, hadde verdensmesteren i kne – men fikk ikke ballen i mål. Foto: Carina Johansen

Gikk offensivt ut

Etter en jevn start, hvor Tari hadde fått kongen i sikkerhet, forsøkte Carlsen å skape ubalanse på brettet. Sjakkcomputeren mislikte verdensmesterens valg, men TV 2s eksperter forstod avgjørelsen.

– Magnus' valg er veldig mye basert på å skape angrepsmål for seg selv, slo Jon Ludvig Hammer fast.

Ble rystet

Uten at det lyktes særlig godt for verdensmesteren.

Spillerne brukte lang tid på hvert trekk. Da første brikke ble slått ut, hadde Tari brukt opp mer enn halvparten av tiden. Carlsen var litt foran ham, men ekspertene slo etter hvert fast at verdensmesteren var i kjempetrøbbel. Vinnersjansene bare økte for Tari.

– Jeg påstår ikke at han kommer til å vinne, men han ligger an til å vinne, sa Hammer.

Så ble også verdensmesterens tidsforsprang visket ut. En rystet Carlsen brukte mer enn en halvtime på ett trekk. Saken ble ikke noe bedre da han flyttet en bonde på kanten og Tari svarte ved å finne computer-trekket kjapt:

I sluttspillet endte de opp med en situasjon der Tari hadde dronningen sin igjen, mens Carlsen hadde to tårn. Verdensmesteren forsvarte seg godt og fikk bygget opp en «festning» der han blokkerte for at Tari kunne gå fremover med bøndene sine.

Da forsvant mange av Lier-guttens muligheter for å skaffe seg en ny dronning, forklarte Hammer.

Etter 46 trekk tok de remis.

Carlsen åpnet Norway Chess med armageddon-seier over Alireza Firouzja. Det ga ham 1,5 poeng.

Torsdag fra kl. 16.30: Se Norway Chess på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.