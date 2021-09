Brudd for Adrian Sellevoll

Adrian Sellevoll (23) og Sofi Anckarman (22) er ikke lenger et par.

De to møttes gjennom Instagram, og ble kjærester etter at Sellevoll reiste til Marbella for å møte henne.

De to bekreftet forholdet 2. september, men nå er det slutt. Det skriver Anckarman i en melding til God kveld Norge.

– Selvsentrert egoist

De første spekulasjonene om bruddet kom da Sellevoll delte en kryptisk melding på Instagram 8. september.

«Jeg lyver for meg selv mens jeg later som jeg har det bra. Og det er ikke bra i det hele tatt».

I Innlegget beskrev han seg selv som en «selvsentrert egoist». Han fortalte også at han har såret venner og familie.

«Livsstilen er ikke sunn i det hele tatt og jeg ødelegger bare for meg selv».

BEKLAGER SEG: Sellevoll skrev han skulle ta grep. Foto: Skjermdump/Instagram

Skandinavis kjendispar

Sellevoll ble først kjent for norske TV-seere gjennom «Ex on the Beach».

Siden den gang har han deltatt i en rekke programmer, som «Farmen kjendis» og «71 grader nord».

Han er også artist, og har gjort suksess med flere kontroversielle låter.

Anckarman er svensk modell og influenser.

Hun er for øvrig lillesøsteren til Lisa Anckarman, som er «Ex on The Beach»-profil Henrik Elvejord Borgs forlovede.