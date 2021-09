Vil utfordre topplagene allerede den kommende sesongen: - Vi kan slå alle

Etter flere magre år er Stjernen klare for å knive med de beste lagene. Kapteinen, Andreas Heier, ofret muligheten til nye utfordringer i utlandet for å være med å ta sitt lag til toppen.

cDet meste er nytt i Fredrikstad-klubben.

I april kom Anders Olsson inn som ny hovedtrener. Han har ikke sittet stille og ventet på seriestart.

Svensken råder nå over et lag hvor over halvparten av spillerne er nye. Han har begynt på sitt prosjekt med å endre kulturen i klubben, og ambisjonene rundt Stjernen-laget har steget i takt med hver profil som har kommet inn dørene.

De skal på toppen av norsk ishockey, men treneren ber om tålmodighet til å få laget, med alle de nye spillerne, til å fungere optimalt.

- Det kommer til å ta litt tid til å få de nye til å fungere sammen, men vi jobber mye med det. Jeg synes vi er på god vei, men vi behøver tålmodighet, sier treneren.

Et prosjekt

Olsson har tidligere jobbet mye med yngre spillere. Han har blant annet vært trener for det svenske juniorlandslaget.

Treneren mener det blir viktig for Stjernen å være gode på talentutvikling de kommende årene.

- Vi skal slippe til unge gutter på A-laget og gjøre Stjernen til en attraktiv klubb for spillere rundt i landet, sier han.

GJØR ENDRINGER: Den nye Stjernen-treneren, Anders Olsson, er i gang med arbeidet med å gjøre Stjernen til en toppklubb Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Olsson er i gang med å endre kulturen i klubben.

- Det handler om hvordan vi snakker til hverandre og hvordan vi jobber av og på isen, sier 46-åringen.

Treneren trekker frem sin kaptein, Andreas Heier, på spørsmål om hvilke spillere som blir ekstra viktige i år.

Olsson mener Heier blir veldig viktig både av og på isen. I arbeidet med å få en god treningskultur og ta vare på de unge som kommer opp, mener han at 27-åringen er en god leder.

Vraket utlandet

Heier er ekte Stjernen-gutt. Han begynte på hockeyskole i klubben da han var 5-6 år gammel, gikk gradene i klubben og har i mange år vært en viktig brikke på klubbens A-lag.

Etter forrige sesong var det flere klubber som viste interesse for ham, og 27-åringen vurderte muligheten til å prøve seg i utlandet igjen, men valgte heller å skrive under på en langtidskontrakt med barndomsklubben.

- Det var ikke noe som fristet nok til at jeg ville bort herfra og prøve et annet sted. Det veide tungt nok å kunne være med på denne reisen, sier Heier.

Kapteinen er godt fornøyd med trenerens første måneder i Stjernen. Heier mener Olsson er den treneren Fredrikstad-klubben trenger nå.

- Han setter fokus på detaljer vi kanskje ikke har hatt fokus på tidligere. Han er en av de viktigste signeringene Stjernen har gjort de siste årene. Det er en bra trener på rett sted til rett tid, sier Heier.

OFFENSIV: Stjernen-kaptein, Andreas Heier, mener eget lag er godt nok til å slå alle den kommende sesongen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

- Kan slå alle

Treneren ønsker ikke å uttale seg om hvor høyt han tror Stjernen ender på tabellen.

- Vi skal være med der oppe, og bli bedre for hvert år, sier han.

- Kan dere allerede denne sesongen utfordre topp-fire lagene?

- Vi skal gi lagene som er topp-fire en utfordring hver gang de møter oss, svarer treneren med et smil.

Heller ikke kapteinen vil uttale seg om hvor høyt han tror sitt eget lag kan plassere seg den kommende sesongen, men er ikke i tvil om at det er mye kvalitet i eget lag.

- Vi kan slå alle, det er det ingen tvil om, sier Heier.

Gjensidig respekt

Lørdag serieåpner Stjernen hjemme mot laget TV 2 plasserer høyest i sitt tabelltips, Vålerenga.

Deres nye trener, Kenneth Larsen, viste stor respekt for Fredrikstad-klubben i et tidligere publisert TV 2-intervju.

- De er i bra driv. Det er kanskje den tøffeste kampen vi kunne fått i første runde. Jeg tror alle regner med at vi skal vinne, men de har et bra lag med mye fart, og jeg regner med det kommer maks antall tilskuere av hva de kan ha i hallen sin. Det kommer til å smelle bra, sa Larsen.

Heier har gjensidig respekt for Vålerenga, men har god tro på at alle poengene kan bli igjen i Fredrikstad.

- De ser sterke ut på papiret. Det er et solid og voksent hockeylag, men jeg tror vi har alle muligheter til å slå dem, sier han.

PS: HER kan du teste ut dine hockey-kunnskaper før seriestart i vår ishockey-quiz.

Sendeplan 1. serierunde i Fjordkraft-ligaen:

11. september kl. 15.00: Grüner - Sparta (TV 2 Play)

11. september kl. 15.00: Manglerud Star - Lillehammer (TV 2 Play)

11. september kl. 15.00: Storhamar - Ringerike (TV 2 Play)

11. september kl. 18.00 (sendingen begynner 17.30): Stjernen - Vålerenga (TV 2 Sport 2/ TV 2 Play