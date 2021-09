Høie håper på full gjenåpning før Sverige

Førstkommende fredag gjenåpner Danmark samfunnet for fullt, mens svenskene gjør det samme 29. september. Helseminister Bent Høie håper Norge kan gjøre det samme et gang midt i mellom.

Onsdag orienterte helseminister Bent Høie (H) om koronasituasjonen, hvor han blant annet slo fast at Norge er godt i gang med vaksinasjon av barn. Samtidig slår FHI fast at det nettopp er barn som nå står for den største smitteøkningen i samfunnet.

Regjeringen har utsatt gjenåpning av samfunnet flere ganger, og er nå tydelig på at det er data og ikke dato som vil bli avgjørende for når Norge kan gå tilbake til en normal hverdag. En av disse dataene er regjeringens vaksinemål, som går ut på at 90 prosent av den voksne befolkningen skal være fullvaksinert.

– Når en stor nok andel av befolkningen er vaksinert, vil vi kunne fortsette å leve som normalt. Samtidig er vi ikke helt der enda, og derfor må vi fortsette å ha restriksjoner, sier Høie til TV 2 onsdag.

Vil ikke være riktig med restriksjoner

Foreløpig er 78 prosent av den voksne befolkingen fullvaksinert. Helseministeren understreker at vaksinasjonsmålet på 90 prosent ikke alene er avgjørende, og at en gjenåpning også vil avhenge av smittenivået og kapasiteten til helsetjenesten.

– Men det er klart, når en stor andel av den voksne befolkningen er fullvaksinert, tåler vi mer smitte i samfunnet. Mye av smitten vil da være blant de som tåler smitten bedre, samtidig som vi hele tiden vil se på at helsetjenesten er i stand til å håndtere situasjonen, forklarer Høie.

Vaksineringen av barn er godt i gang, og Norge kommer stadig nærmere målet om 90 prosent fullvaksinerte. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Dersom regjeringen når vaksinasjonsmålet på 90 prosent, samtidig som smittenivået er overkommelig for sykehusene, ser han liten grunn til at vi skal fortsette med koronarestriksjoner:

– Da er vi i en situasjon hvor det ikke er riktig å ha restriksjoner i samfunnet, når dette i realiteten vil være et virus som de aller fleste er beskyttet mot.

Håper på å slå Sverige

Førstkommende fredag 10. september vil Danmark gjenåpne samfunnet for fullt. Høie sier det er nettopp vaksinasjonsstatusen i Danmark som gjør at de kan gå inn i helgen som gjenåpnet.

– Hovedforskjellen er at Danmark ligger noen uker foran oss i selve vaksinasjonen, vi håper at vi skal komme der Danmark er i løpet av kort tid, sier Høie.

Våre svenske naboer i øst drøyer gjenåpningen litt lenger, og har sagt at de vil gå tilbake til normalen i slutten av måneden. Selv om helseministeren ikke vil komme med en konkret gjenåpningsdato, håper han Norge kan gå tilbake til hverdagen før Sverige.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen ble vaksinert i juni. Fredag gjenåpner hun samfunnet. Foto: Ritzau Scanpix

– Vi ser at Sverige, som ligger litt bak oss i vaksinasjonen, har sagt at de vil åpne nesten fullt opp den 29. september. Og så er jo Norge et sted mellom der. Men vi se på dataene, vi låser oss ikke til en dato, sier Høie.

Klar melding til nølerne

Så langt har 90 prosent av alle nordmenn fått første vaksinedose, og helseministeren påpeker at hvis alle disse også tar andre dose, vil målet være nådd.

Likevel er det ikke alt som går på skinner. Den siste tiden har det dukket opp meldinger fra ulike kommuner hvor folk av ulike årsaker utsetter eller avlyser vaksinetimer. Noen ønsker ikke å få bivirkninger i helgen, mens andre kun vil vaksineres med sin foretrukne vaksinedose. Dette kan potensielt utsette regjeringens gjenåpningsplan, sier Høie.

– Hvis det er mange nok som tenker sånn kan det forsinke gjenåpningen. Derfor er det viktig at man ikke nøler men gjør det man tenker å gjøre, nemlig å la seg vaksinere, oppfordrer helseministeren.

Han mener det bør være uproblematisk å vaksinere uavhengig av ukedag eller vaksinetype:

– Det er sånn at de aller fleste får veldig små bivirkninger fra vaksinen. Det går helt fint å ta vaksinen på en fredag og likevel gå på byen på lørdag for de aller fleste, avslutter Høie.