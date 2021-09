Danskene forventer bot etter ølkasting: – Det er uakseptabelt

Til tross for at det var opplett og kveldssol over Parken da Danmark knuste Israel 5-0 tirsdag kveld, dryppet det fra oven på de ekstatiske hjemmesupporterne.

Deler av det danske publikummet opprettholder nemlig sin tradisjon med å kaste øl fra tribunen.

– Dessverre var noen av tilfellene vi opplevde i går av en mer alvorlig karakter. Blant annet ble den israelske innbytterbenken og området hvor fjerdedommeren befinner seg truffet av øl. Det gjør at vi nok en gang forventer bøter fra UEFA, sier det danske fotballforbundets (DBU) pressesjef, Jakob Høyer til Ekstrabladet.

Under kampen ble flere tilskuere bortvist fra stadion etter å ha kastet øl. Samtidig som det gjentatte ganger lød en tydelig beskjed om å ikke kaste øl over høyttaleranlegget.

Problemet er ikke nytt for DBU. Høyer sier til avisen at forbundet betalte flere hundre tusen kroner i bøter under sommerens EM.

Pressesjefen tror bøtene etter tirsdagens kamp mot Israel vil være i samme størrelsesorden.

– Det som understreker alvoret er at mennesker inne på banen kan risikere å få et beger i hodet. Det er uforståelig at det er fans som ikke forstår at dette er uakseptabelt, sier Høyer.

Forbundet han representerer har de seneste ukene ført en kampanje for å få tilskuere til å slutte å kaste øl fra tribunen.

Høyer sier til Ekstrabladet at det tilsynelatende har hatt en effekt.

– Vi har tatt et stort skritt i riktig retning, og nå må vi se om vi kan ta det siste steget gjennom å oppfordre og advare mot å kaste øl de to siste hjemmekampene i kvaliken, avslutter han.