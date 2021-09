Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Jeg leste innlegget om priser på registerreimbytte på en Skoda.

Les den saken her:

Har en historie om dette. Jeg hadde en VW Multivan campingbil 2003-modell som jeg kjøpte ny. I 2009 skulle jeg ha 120.000-service med registerreimbytte. Jeg ba om et tilbud fra den lokale VW-forhandleren. Det kom på ca. 23.000. Det var inkludert skifte av en annen del, tror det var vannpumpe.

Så sendte jeg en e-post til den nærmeste VW-forhandleren i Sverige med forespørsel om det samme tilbudet. Det kom på ca. 13.000 SEK. Og i den tiden tilsvarte det ca. 11.500 NOK. De nevnte for øvrig at bilen kanskje måtte stå over to dager på verkstedet.

Jeg kontaktet så min lokale VW-forhandler igjen, og fortale om prisen i Sverige. Jeg sa at selv med et par netters overnatting på hotell i Sverige ville prisen bli langt lavere ved å få utført servicen der.

Da kom det et nytt tilbud fra min lokale forhandler med akkurat samme service. Denne gangen på 14.000 kroner. De gikk altså ned rundt 9.000 kroner!

Da spør jeg meg selv: Hvordan kan de gå så langt ned i pris? Eller kanskje rettere sagt: Hvordan kan de i utgangspunktet ta en så vanvittig høy pris? Det forteller jo bare at de må ha en helt utrolig avanse på servicen

Benny svarer:

Hei på deg! Dette var da voldsomt til prisreduksjon. Det er jo nesten så man ikke tror det. Dette burde jo egentlig ikke være mulig.

Akkurat hva årsaken og forklaringen her har jeg naturligvis ikke fasiten på. Men noen tanker og løse teorier rundt dette har jeg jo.

Det er i alle fall liten tvil om at det lokale verkstedet ditt ville beholde deg som kunde. Det er jo positivt.

En teori er at de kanskje har «justert ned» jobben på bilen din. Rett og slett at de tilbød deg en noe enklere og mindre omfattende jobb enn i det første tilbudet. Jeg vet ikke om du har sett dem spesifisert opp mot hverandre?

Jeg har selv mange år bak meg med verksteddrift og man har rett og slett ikke anledning til å kutte prisen med nesten 10.000 kroner, slik helt uten videre. Om de to tilbudene var helt like, ville man trolig tapt en god slump penger på tilbud nummer to. Det er som kjent ikke måten å drive butikk på, over tid …

Man kan ikke prise i hytt og pine ...

Det kan jo også være at de hadde en stille periode da du tok kontakt andre gangen og ville fylle opp med jobb, selv om fortjenesten ble dårlig. Eller at de rett og slett gjorde et «stunt» for å beholde deg som kunde. Som sagt – jeg vet ikke. Men forskjellen du opplevde her er mildt sagt interessant. Jeg skulle gjerne hatt svaret ...

Det er lien tvil om at det er dyrt å ha bilen på verksted i Norge. Uansett bilmerke. Det er også liten tvil om at det er fra servicemarkedet og delesalget det meste av overskuddet kommer hos en bilforhandler. Men man kan ikke prise i hytt og pine likevel. Konkurransen er knalltøff og mange kunder er også svært prisbevisste. De frittstående kjedene er sjelden langt unna - og det er heller ikke så langt til Sverige for mange.

Moralen her må uansett bli at det er smart å sammenligne priser og sette ulike tilbud opp mot hverandre. Det kan definitivt være penger å spare. Men for all del – ikke se bare på prisene. Sjekk nøye, hva som faktisk utføres og byttes av deler i de ulike tilbudene også. Får man en dårligere eller mangelfull jobb utført, er det jo ikke rart om det er billig.

Les også: – Du kan nesten høre selgeren gråte når du kjører avgårde

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Dette skal bli en ekte lavpris-bil fra VW

Video: Dette var en storselger fra VW. Nå er den en litt glemt modell