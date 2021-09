Den største trusselen for sosial ulikhet er Støre helt uinteressert i

Av verdens ti høyest verdsatte selskaper tilbyr åtte av dem digitale plattformer og automasjon.

I USA lurer man på hva landets største yrkesgruppe, lastebilsjåførene, skal gjøre om få år når selvstyrte kjøretøy utkonkurrerer en hjerne og kropp som trenger hvile.

Vi står midt i en fjerde industriell revolusjon som truer hundretusenvis av jobber, som kan øke forskjellene i samfunnet dramatisk og rive vekk grunnlaget for et velferdssamfunn for kommende generasjoner.

Likevel synes Jonas Gahr Støre helt uinteressert. Etter at han i 2016 tok med seg et helt pressekorps på studietur til Silicon Vallley har det blitt helt stilt.

Samtidig har digitaliseringen skutt fart med et toppunkt under koronaen.

Det er urovekkende når Støre heller velger å etterape sin konkurrerende statsministerkandidat på egen banehalvdel, som snakker om å bremse digitaliseringen og ikke tar inn over seg internasjonale trender.

Learn to code

For vi må se ut i verden for å forstå det som vil slå innover landet vårt som en tidevannsbølge.

Thomas Seltzer har dokumentert de sosiale virkningene av mennesker som har blitt overflødige i den nye økonomien og ønsker seg desperat tilbake til en tid som ikke vil komme igjen.

«Learn to code» er blitt uttrykket som viser elitenes fjernhet fra dem som er taperne.

En industriarbeider kan ikke neste dag forventes å programmere det neste vinnerproduktet innen E-sport.

Den gryende arbeidsledigheten blant ungdom hos oss er ingenting mot i resten av Europa.

Tøffere konkurranse

I Høyre har vi utviklet politikk for å møte de store utfordringene som den teknologiske utviklingen og nye økonomien innebærer.

Det er å skape mer og inkludere flere. Vi må skape de nye, lønnsomme jobbene etter olje- og gassalderen.

Det betyr at klimautslippene skal ned og jobbskapingen opp. Vi må være i front i de nye teknologiene, grønn industri og innovasjon.

Støtteordninger for nyetableringer er doblet med Høyre i regjering. Det er rekordmange nyetableringer i sist kvartal og flere gründere er kvinner. Men det er ikke nok.

Utfordringen fremover kan ikke overvurderes. Det handler like mye om å utvikle en kunnskapsskole hvor elevene ikke faller fra, men klarer å hevde seg i en mer global økonomi hvor konkurransen er tøffere.

Det handler om å gi de menneskene som sitter fast i Nav-systemet en reell sjanse til å komme inn i jobblivet. Det handler om å bruke digitaliseringen til sikrere og bedre offentlige tjenester for brukerne.

Vi er på god vei til å omstille oss som et av verdens mest digitaliserte samfunn.

Skatteøkninger

Men er det en ting som er sikkert, er det at vi vil tape i overfor omverden dersom vi skroter EØS, og legger store skatteøkninger på norsk verdiskaping mens utenlandsk kapital gis konkurransefortrinn.

I Nordland har vi erfaring med det som kommer.

De eksportrettede næringene rasjonaliseres stadig for å være konkurransedyktige og lønnsomme. Men innovasjonen og nye investeringer er sterkere enn nedbemanningen.

Det skapes nå tusenvis av nye jobber i Nordlands eksportrettede næringer, noe som vil gi befolkningsvekst og spennende muligheter for ungdommen.

Det viser at det er mulig å komme godt ut av omstillingen med en aktiv, fremtidsrettet og næringsvennlig politikk.

Høyre vil derfor blant annet:

At alle landets husstander innen 2025 skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd og 5G

Skattekutt for unge mennesker med lavere inntekter

Rett til gründerpermisjon og mange flere virkemidler for økt innovasjon.

Samarbeide tett med EU om teknologisk utvikling og sikre konkurransekraft mot kinesiske og amerikanske gigantselskaper.

Produktivitet har blitt den nye geopolitikken.

Også i rivaliseringen mellom USA og Kina. I likhet med den industrielle revolusjonen som startet i England på 1800-tallet, vil dagens utvikling endre de grunnleggende maktforholdene og velferdsfordelingen i verden.

De landene som klarer omstillingen vil ha jobber, velferd, og vil til syvende og sist kunne holde seg med et tilstrekkelig forsvar.

Det handler for vårt samfunns del om å motvirke den økende ulikhet som vi ser i andre deler av verden. Vi må unngå et økende skille mellom dem som står i jobb og dem som faller utenfor. Vår fremtidige velferd står på spill om vi ikke klarer å skape mer og inkludere flere.

Det er på tide at venstresidens mest sannsynlige statsministerkandidat Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet kommer på banen.

De må forventes å ha ideer og løsninger for hvordan vi møter en av vår tids største utfordringer, og den sterkeste driveren for sosial ulikhet.

