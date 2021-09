Danskebåten forlot Bergen uten flere titalls passasjerer

Kommunikasjonsrådgiver i Fjord Line, Flemming Hofmann Tveitan, bekrefter til TV 2 at flere passasjerer har blitt stående igjen i ventehallen på havnen i Bergen.

– Jeg kan bekrefte at svikt i kommunikasjon mellom land og skip førte til at Bergensfjord forlot Bergen uten gående passasjerer, sier Hofmann Tveitan til TV 2.

Han sier videre at det blir satt opp to busser som skal frakte de som ønsker videre til Stavanger, hvor de kan gå om bord skipet.

– Alle får selvsagt igjen pengene for reisen, selv om de velger å reise videre. Alle får dessuten en verdisjekk, sier Hofmann Tveitan videre.

Om lag 60 forlatte passasjerer

Rundt 60 personer har blitt stående igjen, blant dem Terje Grønhaug og Gerd Flytlid. De skulle egentlig til Hirtshals, men vurderer nå å tilbringe natten i Bergen, og heller ta båten på torsdag.

– Dette går ikke an. Det er rett og slett amatørmessig, raser Terje Grønhaug.

Han forteller at døren aldri ble åpnet for passasjerene, som plutselig så at båten duret ut i fjorden.

– Vi trodde at det var en øvelse eller noe sånn, men så så vi at båten gikk forbi Sotrabroen. Det er helt ufattelig, sier Grønhaug videre.

TV 2s reporter i ventehallen beskriver stemningen som å være amper.

– Grov kommunikasjonssvikt

Hofmann Tveitan sier at de gjør det de kan for passasjerene som er rammet.

– Det er bare å beklage på det sterkeste, og vi legger oss naturligvis dønn flate. Her har det vært grov kommunikasjonssvikt, og dette ble oppdaget da kapteinen vurderte at det var for sent å snu.

– Igjen - vi beklager til dem som er rammet, fortsetter kommunikasjonsrådgiveren.

Terje Grønhaug synes beklagelsen er for tynn.

– Jeg synes ikke det er akseptabelt. De sier at det er mange dansker om bord, men de må jo kunne såpass med norsk at de vet at nordmennene skal være med.