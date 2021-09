Dette var Salah Abdeslams første ord

PARIS (TV 2): – Det første jeg vil si er at det finnes ingen annen Gud enn Allah, og Muhammed er min budbringer, sa terrortiltalte Salah Abdeslam, da dommeren ville vite navnet hans. Senere ble rettsaken midlertidig avbrutt, fordi en av hans medtiltalte besvimte.

Han er den eneste overlevende terroristen etter angrepene i Paris den 13.november 2015. Han har knapt snakket siden han ble arrestert fire måneder etter terrorangrepene.

Da han åpnet munnen da rettssaken startet onsdag, var det lite anger å spore.

– Det første jeg vil si er at det finnes ingen annen Gud enn Allah og Muhammed er min budbringer, sa terrortiltalte Salah Abdeslam ved rettsakens start onsdag.

Utover det nektet han å oppgi personalia for dommeren.

– Jeg har forlatt yrket mitt for å bli kriger for Den islamske stat, sa Abdeslam. Videre nektet han å oppgi navnene til sine foreldre. Han sa han at navnene deres ikke hadde noe å gjøre i denne rettssalen.

Han var iført en svart T-skjorte og håret var strøket bakover da han ankom rettslokalet, og har grodd et stort skjegg i fengsel.

De 14 tiltalte som er tilstede i rettssalen er plassert alfabetisk. Abdeslam sitter altså helt til venstre i tiltaleboksen.

Rettsaken ble onsdag midlertidig avsluttet fordi 39 år gamle Farid Kharkhach, tiltalt for å ha skaffet falske papirer til terrorcellen, besvimte.

Ble intervjuet bare timer etter angrepet

31 år gamle Abdeslam er født i Belgia, men har fransk og marokkansk statsborgerskap. Han tok angivelig av seg bombebeltet under angrepet natt til 14. november 2015 og stakk av.

I forbindelse med rettssaken har det kommet fram nye opplysninger om Abdeslam. Et hittil ukjent radioklipp har onsdag blitt offentliggjort.

Bare timer etter angrepene i Paris, var reporter Charlotte Legrand fra RTBF ute og intervjuet folk som forsøkte å komme seg over den stengte grensen til Belgia.

Hør lydklippet med Abdeslam - få timer etter terrorangrepet (fransk tale)

Hun intervjuet bilister som satt i kø, og mens politiet gjorde kontroll av tre menn i en bil, stakk hun mikrofonen sin inn i bilen.

Hun bemerket at de så trøtte ut. Mannen i baksetet var pakket inn i noe som så ut som en boblejakke eller sovepose. Denne mannen viste seg i ettertid å være Abdeslam som var på flukt.

– De var ikke spesielt vennlige, men svarte på spørsmålene mine mens politiet sjekket ID-papirene, forteller hun til RTBF.

Mennene fortalte at det var tredje gang de ble stoppet, men at de hadde forstått hvorfor.

Abdeslam ble pågrepet i Brussel etter å ha holdt seg i skjul i fire måneder.

20 tiltalte

130 mennesker ble drept i angrep på konsertlokalet Bataclan, Stade de France og flere barer og restauranter.

20 personer er tiltalt, men bare 14 av dem møtte i retten onsdag. De seks andre stilles for retten in absentia.

Salah Abdeslam er den eneste av dem som antas å ha deltatt i selve angrepet. Alle de andre angriperne ble drept Han og elleve medtiltalte risikerer livsvarig fengsel dersom de blir funnet skyldig.