Advarer Norge mot å snakke med Putin

Utallige ganger er hun blitt arrestert, fengslet, trakassert og truet. Akkurat nå skulle hun ha sittet i husarrest hjemme i Moskva, men Ljubov Sobol fikk til slutt nok.

Bare i år er hun blitt fengslet to ganger, hun har sittet flere måneder i husarrest, og forteller at hun i tillegg har to nye siktelser hengende over seg på grunn av uønsket politisk virksomhet.

– Hvis du er imot Putins politikk, havner du i fengsel eller blir presset til å flykte fra landet, sier Sobol til TV 2.

– Ikke trygg noe sted

Når TV 2 treffer henne på et hotellrom i Tallinn, har det gått fire uker siden hun flyktet fra hjemlandet. Her er hun omgitt av sikkerhetstiltak, for heller ikke i fredelige Estland kan hun føle seg helt trygg.

– Jeg har ingen garantier for at jeg kan være trygg noe sted. Men jeg vil uansett fortsette mitt arbeid, sier Sobol som av hensyn til sikkerheten ikke vil opplyse noe om sine videre planer eller oppholdssted.

Hun viser blant annet til forgiftningen av partifellen Aleksej Navalnyj i august 2020, der gravejournalister fra CNN, Der Spiegel og Bellingcat senere dokumenterte at en drapskommando fra den statlige sikkerhetstjenesten FSB sto bak.

Også i utlandet er russiske etterretningsagenter blitt beskyldt for å ha forsøkt, og av og til lykkes med å ta livet av motstandere, som i Storbritannia i 2006 og 2018.

– Hvorfor er Putin så redd for deg og Aleksej Navalnyj?

– Han er redd for oss fordi folket elsker oss og støtter oss, sier Sobol til TV 2.

JAKTER PÅ OPPOSISJONELLE: Det siste året er president Vladimir Putins jakt på opposisjonelle blitt intensivert. Årsaken er frykt for hvordan det skal gå i valget 18. september, tror russiske eksilpolitikere. Foto: (Arkiv) NTB Scanpix/DMITRY ASTAKHOV

Bølge av politiske flyktninger

Det siste året har flere politiske flyktninger forlatt Russland enn noen gang siden 1991, skriver New York Times.

Ifølge avisen gjelder dette både profilerte journalister og menneskerettighetsaktivister, samt minst 10 av Navalnyjs partifeller i Fondet mot korrupsjon.

Ljubov Sobol, hadde ambisjoner om å bli valgt inn i den russiske Statsdumaen 18. september, og skulle ønske hun var hjemme i Moskva og drev valgkamp nå.

Hadde det ikke vært for at myndighetene stemplet partiet hennes som en «ekstremistisk organisasjon», tror hun at hun hadde blitt innvalgt.

– De vet at hvis de slapp oss til, ville de tape. Det er derfor vi blir utestengt.

Advarer mot dialog

Til tross for Putin-regimets brudd på folkeretten i forbindelse med anneksjon av Krim, samt påstander om stadig mer utbredte menneskerettighetsbrudd på hjemmebane, har den norske regjeringen opprettholdt en slags kontakt med russiske myndigheter.

I valgkampen nå i høst har Ap-leder Jonas Gahr Støre tatt til orde for enda mer dialog med naboen i øst.

Slike utspill vitner om naivitet mener den russiske opposisjonspolitikeren. som tror økt kontakt med det russiske regimet tvert imot vil kunne skade norske interesser.

– Putin er en drapsmann. Putin er en galning. Putin er en banditt. En mafialeder. Det er umulig å snakke med en slik mann. Hva skal dere snakke med ham om? Putin oppfatter ethvert ønske om dialog som svakhet, sier Sobol til TV 2.

Lederen for Utenriks og forsvarskomiteen Anniken Huifeldt (Ap), peker på at USAs president Joe Biden hadde samtaler med Putin i sommer og mener det er viktig også for et lite land som Norge å kunne snakke med Russland.

– Hvis du blir utenriksminister, vil du snakke med Putin da?

– Det er vel uansett ikke naturlig, og jeg vil ikke spekulere i hvem som får posisjoner i Arbeiderpartiet, men det å ha kontakt med Russland er viktig for Norge uansett, sier Huitfeldt til TV 2.