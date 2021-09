Åtte Premier League-profiler får spillenekt etter at Brasils fotballforbund tok i bruk FIFA-regel

Se alle kampene i Premier League førstkommende helg på TV 2 Play

Hele åtte Premier League-spillere mister kampene førstkommende helg etter at brasilianske fotballmyndigheter benyttet seg av en FIFA-regel for å hindre dem i å spille, rapporterer BBC.

Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United og Leeds United vil alle bli påvirket, ifølge den britiske statskanalen.

FIFA-regelen det brasilianske fotballforbundet har benyttet seg av sier at spillere som ikke får reise på landslagssamling for sin nasjon kan bli utestengt fra å spille kamper i fem dager etter at det internasjonale landskampsvinduet er over. I dette tilfellet gjelder reglene fra 10. til 14. september.

Det betyr at Chelseas forsvarsspiller Thiago Silva og Manchester Uniteds midtbanespiller Fred heller ikke får spille for sine lag i åpningsrunden i Champions League neste tirsdag, mot henholdsvis Zenit St Petersburg og Young Boys.

FIFA-regelen hindrer de tre Liverpool-spillerne Roberto Firmino, Fabinho og Alisson å spille i Premier League til helgen. Manchester City-duoen Ederson og Gabriel Jesus må også se kampen fra TV-stolen. Det samme må Leeds-spissen Raphinha, som hadde fått innkallelse til Brasils landslagstropp for første gang.

Liverpool møter Leeds i helgen, Manchester United tar i mot Newcastle, mens Manchester City og Chelsea møter henholdsvis Leicester og Aston Villa.

– Det er bare tapere her. De som dro ned og de som ikke spilte mot Argentina. Jeg synes det var prisverdig av Aston Villa å la spillerne få dra og spille for landet sitt. Så synes jeg det er pussig at klubbene bare kan si at spillerne ikke får dra. Jeg er ganske sikker på at Liverpool-spillerne heller ville spille mot Argentina enn Leeds. Spillerne burde ha mer makt til å velge selv. Men det er merkelig at det nå skal bli en dobbeltstraff for taperne som havner i fullstendig skvis, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Han mener Liverpool er den store taperen i dette med Firmino, Alisson og Fabinho utilgjengelig mot Leeds.

– Det er tre spillere som nesten garantert ville startet, i hvert fall Fabinho og Alisson. Det er tunge fravær for Liverpool til en knalltøff kamp, men det tyngste er keeper hvor det er stor klasseforskjell fra første- til andrevalget. Det er mer løsbart i de andre posisjonene, men Liverpool er den største taperen her, spillerne er de største taperne her, sier Stamsø Møller.

For Manchester City er det ikke like ille, mener han.

– Det er ikke like prekært for City, selv om Jesus er i veldig godt slag om dagen. Men de har et godt alternativ på keeperplass, så det er ikke like kritisk for dem, selv om de også har en knalltøff kamp mot Leicester. Men de bør kunne klare seg greit uten dem, konstaterer eksperten.

Reaksjon på Premier League-klubbenes avgjørelse

Brasil benyttet seg av regelen som en reaksjon på at Premier League nektet sine spillere å spille for landslaget i nasjoner som var rødlistet av britiske myndigheter.

Spillere som hadde reist på landslagssamling til rødlistede nasjoner hadde mistet flere kamper, ettersom britiske myndigheter da hadde pålagt dem karantene og isolasjon i ti dager etter ankomst til England igjen.

Brasil har imidlertid ikke krevd at Everton-spissen Richarlison skal nektes å spille mot Burnley på mandag. Det handler trolig om at Everton tillot Richarlison å spill OL-fotball for Brasil i Tokyo, ifølge BBC.

Tidligere har fotballforbundene i Mexico, Paraguay og Chile gjort det samme som Brasil, og benyttet seg av FIFA-regelen. Det betyr at Wolverhampton-spissen Raúl Jiménez (Mexico), Newcastles Miguel Almirón (Paraguay) og Watfords Francisco Sierralta (Chile ) ikke får spille i helgen.

FIFA-krav ikke hørt

FIFA-president Gianni Infantino har tidligere bedt britiske myndigheter om å få tillatelse til karantefritak for spillere som reiser til rødlistede land på landslagsoppdrag, uten å bli hørt.

Klubbene i Premier League prøver å få løst det hele på best mulig vis sammen med sine samarbeidspartnere for å hindre at det samme skjer under landslagsvinduet i oktober og november.

BBC skriver at Premier League-klubbene skal ha vært klar over FIFA-regelen, men at de heller ville foretrekke at de mistet én kamp fremfor ti dager i full isolasjon etter landslagsoppdrag.

Stamsø Møller er spent på hva som venter videre i sesongen.

– Det vil være forskjellige regler i forskjellige land. Så om dette fortsetter er det i så fall en veldig uoversiktlig høst vi går i møte, mener TV 2-eksperten.