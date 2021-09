Planene om å gi Volkswagens legendariske Hippiebuss et comeback går langt tilbake i tid.

Det er 20 år siden konseptbilen Microbus/Bulli ble vist for første gang. Det prosjektet ble etter en stund skrinlagt, visstnok fordi analysene til VW tilsa at det ikke var noe stort marked for en slik bil.

Planene havnet i en skuff, og der ble de liggende lenge. Men Volkswagens omfattende satsing på elbiler, ga modellen en ny sjanse. I 2017 fikk vi for første gang se konseptbilen ID.Buzz.

Nå er det ikke lenge til den og søstermodellen ID.Buzz Cargo (som er varebil-utgaven) skal gå i produksjon. Ifølge Volkswagen skal det skje til neste år.

Skal også bli selvkjørende

Nå har de også vist frem den første ID. Buzz-prototypen for selvkjørende biler

Den vil bli tatt i bruk i kommersielle tjenester fra tidlig 2025. Med oppstart i Hamburg det året vil den selvkjørende ID. Buzz AD frakte passasjerer i en samkjøringstjeneste.

Volkswagen samarbeider her med partneren Argo AI, et globalt selskap som utvikler selvkjørende teknologi, inkludert kart, hardware, software og skyløsninger.

ID.Buzz bygges på samme plattform som elbilene iD.3 og ID.4 fra Volkswagen, på den måten får man også redusert utviklingskostnadene betydelig.

Lidar høyt på taket

Argo driver med aktiv testing i mange byområder, inkludert München, med ID.Buzz AD-prototyper. Argos selvkjørende system består av en rekke sensorer, software og en dataplattform som til sammen gir 360-graders oversikt over kjøretøyets omgivelser.

Ikke vanskelig å se hva denne hekken slekter på!

Dette skal forutse bevegelsene til fotgjengere, syklister og kjøretøy, og kontrollere motoren, bremser og styringssystemer, slik at bilen beveger seg på en trygg og naturlig måte, som med en erfaren sjåfør.

Selskapets egen sensor, Argo Lidar, er plassert høyt oppe på taket av prototypene, og kan oppdage objekter fra en avstand på mer enn 400 meter.

Teknologien kan oppdage selv de minste lyspartikler. Dermed kan objekter med lite reflektive overflater, som svarte biler, oppdages slik at omgivelsene kan gjengis presis.

Microbus-konseptet ble vist helt tilbake i 2001. Det kom aldri lenger enn til konseptstadiet.

Oppdager mer enn menneskelig sjåfør

Argo har også en 90 mål stor lukket bane nær flyplassen i München, for å teste en rekke ulike trafikksituasjoner knyttet til europeiske kjøreforhold, i tillegg til trafikksituasjonene som oppstår på testbanene i USA.

– Et system som kjenner igjen omgivelsene ved hjelp av seks lidarer, 11 radarer og 14 kameraer, fordelt over hele kjøretøyet, kan oppdage mye mer enn noen menneskelig sjåfør kan fra sin posisjon, forklarer Christian Senger, sjef for autonom kjøring i Volkswagen Commercial Vehicles.

ID. Buzz skal by på mange, smarte interiørløsninger. Dette kan bli en drømmebil for familier med behov for mye plass.

Elektrisk bildelingstjeneste

Samtidig som Volkswagen og Argo AI utvikler den autonome bilen og det selvkjørende systemet, er Volkswagens datterselskap MOIA den tredje involverte aktøren i partnerskapet, for å få på plass en autonom mobilitetstjeneste.

De har lang erfaring med mobilitetstjenester og flåtestyring.

På svært kort tid har MOIA etablert Europas største helelektriske bildelingstjeneste med sjåfører. De har transportert millioner av passasjerer. Fra og med 2025 blir MOIA den første brukeren av ID. Buzz AD.

