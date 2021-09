Dette vet vi om Tengs-siktedes bevegelser helgen da Tina Jørgensen forsvant

En mann i 50-årene ble i forrige uke siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger fem år senere.

I etterforskningen av drapet på Jørgensen, jobber politiet nå med å kartlegge mannens bevegelser den samme helgen hun ble drept. Sentralt står blant annet nye vitneavhør og samtaledata fra basestasjoner.

ULØST: Drapet på Tina Jørgensen i år 2000 er fremdeles uløst. Foto: TV 2

Dette er viktig fordi politiet ikke har DNA-bevis som kan knytte den mistenkte til drapet.

Etterforskningsleder Unni Byberg Malmin bekreftet på mandag at mangelfulle rutiner førte til at bevismateriale, som kanskje kunne gitt dem svar i dag, ble kastet tidlig på 2000-tallet.

Dermed må politiet følge andre spor for å styrke eller svekke mistankegrunnlaget mot ham i Jørgensen-saken.

SIST SETT: Tina ble sist observert i Vågen i Stavanger sentrum, natt til 24. september 2000. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Kolliderte med taxi

Politiet vet at mannen var i Stavanger helgen 22. september til 24. september i år 2000 på grunn av en skademelding etter en kollisjon mellom den mistenkte mannen og en drosje.

Trafikkuhellet skjedde i Muségata i byen, like ved Stavanger museum.

På grunn av veiarbeid havnet mannen over i motsatt kjøreretning på vei opp gata, og han krasjet i drosjen, som også hadde to passasjerer om bord. Den mistenkte mannen tok på seg skylda for uhellet.

Utfordringen for politiet er at det ikke er stadfestet når kollisjonen skjedde. TV 2 har sett skademeldingsskjemaet, som er datert til dagen før drapet.

MANGLER KLOKKESLETT: Skademeldingen mangler vesentlig informasjon.

Det fremgår i avhør at episoden hendte om natten, men skademeldingen nevner ikke noe klokkeslett. Dermed er det uklart om trafikkuhellet skjedde natt til lørdag 23. september eller natt til søndag 24. september, da Jørgensen forsvant.

En av passasjerene i drosjen skal ha sagt at han trodde kollisjonen skjedde natt til lørdag.

Avhørt etter ni måneder

Først på onsdagen uken etter ble skademeldingen fylt ut.

Det skjedde angivelig fordi drosjesjåføren ikke ville oppholde passasjerene lengre enn nødvendig.

Det tok også svært lang tid før drosjesjåføren og mannen som nå er mistenkt for drapet ble avhørt. Det skjedde drøye ni måneder senere, i begynnelsen av juli 2001.

Den mistenkte anslo den gang at kollisjonen skjedde rundt klokken 01.30, som omtrent er samtidig som den siste sikre observasjonen av Jørgensen.

AVHØRT: Mer enn ni måneder etter drapet ble mannen som nå mistenkes for drapet kalt inn til avhør på politihuset i Stavanger. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Drosjesjåføren forklarte at tidsangivelsen kunne stemme.

– Virket nervøs og svettet

I avhøret forklarte drosjesjåføren at mannen han kolliderte med «virket veldig nervøs og husker han svettet en del. Vitnet trodde imidlertid dette hadde med kollisjonen å gjøre og tenkte egentlig ikke mer over det».

Mistenkte selv forklarte at han husket at han var i Stavanger, utelukkende på grunn av kollisjonen.

Etter kollisjonen kjørte han rett til tremenningen sin, som bodde i Stavanger på dette tidspunktet, sier han i avhøret.

Tremenningen, som også ble avhørt av politiet i juli 2001, skal ha sagt at han ikke så mye til den mistenkte mannen i løpet av den aktuelle uken og fortalte at han var alene hjemme med datteren sin denne helgen.

I avhøret forklarer tremenningen at han husker at mistenkte hadde nevnt at han hadde kollidert denne helgen, men at han ikke kunne ta igjen om han nevnte kollisjonen natt til lørdag eller søndag.

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med drosjesjåføren eller tremenningen.

Ordknapp politiadvokat

Politiet er tilbakeholdne med hvilke opplysninger de sitter på i saken.

– Vet dere når kollisjonen med denne taxien skjedde?

– Vi kartlegger siktedes bevegelser tilknyttet drapet på Tina Jørgensen. Det er en veldig viktig oppgave for politiet, men jeg kan ikke si noe mer om hvilke opplysninger vi sitter på og hvilke undersøkelser vi gjør nå rundt dette, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

KREVENDE: Fredrik Martin Soma medgir at det er krevende å etterforske straffbare forhold som ligger langt tilbake i tid. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– I avhør sa drosjesjåføren at dette enkelt kunne undersøkes ved å sjekke kjøreloggen. Ble det gjort?

– Jeg kommer som sagt ikke til å kommentere enkelte beviser i denne forbindelse.

Soma bekrefter at politiet også har gjort beslag i mistenktes mobiltelefon og at det i 2000 ble hentet ut samtaledata fra basestasjoner.

Tidligere denne uken meldte Stavanger Aftenblad at det den gang ble utlevert mobildata fra Stavanger sentrum, der Jørgensen sist ble observert, fra Sølyst, der hun trolig ble drept - og fra Bore, der hun ble funnet i oktober 2000.

Det kan bety at politiet sitter på opplysninger som kan bidra til å belyse mannens bevegelser i Stavanger denne helgen.

– Hva er det som ligger i saken som er relevant for å kartlegge hva han gjorde?

– Det dreier seg om ulike typer opplysninger, men jeg kan dessverre ikke si noe konkret om hva det er, sier han til TV 2.

– Skapes en forventning om oppklaring

Mannens forsvarer, Stian Kristensen, sier at hans klient fastholder forklaringen han har gitt til politiet fra dagen han ble pågrepet.

– Nemlig at han ikke har noe med dette å gjøre, og at han er uskyldig, sier han til TV 2.

Onsdag anket han Sør-Rogaland tingretts fengslingskjennelse, og har bedt om å bli løslatt fra varetekt.

– Hva har han sagt om sine bevegelser den helgen da Tina Jørgensen forsvant?

FORSVARER TENGS-SIKTET: Advokat Stian Kristensen i Adius advokater ANS. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg er avskåret fra å gå inn på de temaene som er tatt opp med han i avhør, men det jeg kan si er at han svarer på de spørsmålene han får og bidrar med opplysninger der han klarer – så lang tid etter drapet, sier Kristensen.

Da pågripelsen ble offentlig i forrige uke, var advokaten raskt ute med å kritisere at politiet valgte å gå ut med at de mistenker klienten i Jørgensen-saken.

– Det skapes en forventning i en sak som er et åpent sår her i Stavanger. En forventning om en oppklaring. Det er mange som er dypt berørt av saken, samtidig er det ikke grunnlag for å ta ut en siktelse. Det er det jeg har reagert på, sier forsvareren.