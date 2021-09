Schumachers kone: – Michael er her, men han er annerledes. Jeg savner ham hver dag

Michael Schumachers kone Corinna har gitt et sjeldent intervju om tilstanden til den tidligere Formel 1-stjernen.

Den syvdoble Formel 1-verdensmesteren Michael Schumacher skadet seg stygt i en skiulykke i romjulen i 2013.

Schumacher pådro seg alvorlige hodeskader da han kjørte off-pist slalåm i Méribel i de franske alpene sammen med sin sønn. I et halvt år han i koma på sykehuset.

Siden den gang har det kommet lite informasjon om helsetilstanden til tyskeren. Familien til Formel 1-legenden er vanligvis sparsommelige med hva som kommer ut av informasjon og det har heller ikke kommet ut noen bilder av Schumacher siden ulykken.

Men nå har konen Corinna gitt et sjeldent intervju om tyskerens tilstand i forbindelse med lanseringen av en Netflix-dokumentar om motorsportlegendens liv.

– Jeg savner Michael hver dag, sier 52-åringen, ifølge The Mirror, og legger til:

– Michael er annerledes, men han er fremdeles her. Han viser meg hvor sterk han er hver dag, sier Corinna, som har vært gift med Michael Schumacher siden 1995.

Schumachers tilstand er fortsatt svært uviss for allmennheten. Minnene om den fryktelige dagen for nesten åtte år siden rører kona dypt.

– Jeg har aldri lagt skylden på Gud for at dette skjedde. Det var bare skikkelig uflaks. Du kan ikke ha mer uflaks i livet, sier 52-åringen gråtkvalt i dokumentarfilmen «Schumacher», som blir tilgjengelig kommende onsdag.

PÅ SKIFERIE: Michael Schumacher og konen Corinna på skiferie i Madonna di Campiglio i 2005. Foto: Alberto Pellaschiar

Savn

Michael Schumacher brukte hjelm, men fikk alvorlige hodeskader i skiulykken i de franske alpene. I flere dager var han i livstruende tilstand. Kona Corinna husker at han i forkant av ulykken sa at «snøen er ikke ideell, vi kan fly til Dubai i stedet».

Lite har vært kjent om Schumachers tilstand i årene etter ulykken, men på slutten av Netflix-filmen kommer det noen drypp med ny informasjon.

– Vi bor sammen hjemme, vi driver med terapi og alt vi kan for at Michael skal ha det bedre og at han føler familiens medfølelse, sier Corinna Schumacher og legger til:

– Det er klart at jeg savner Michael hver dag. Ikke bare jeg, men barna, hele familien og alle rundt ham. Men Michael er der. Annerledes, men han er der, og det gir oss styrke.

Schumachers barn, Gina-Maria (24) og Mick (22), beskriver faren som en familiemann som de opplevde mye moro sammen med.

STØTTESPILLER: Michael Schumacher sammen med sin kone Corinna i 2010. Foto: Jens Kalaene

I farens fotspor

Sønnen Mick, som selv er blitt Formel 1-fører, beskriver det som «urettferdig» at han ikke lenger kan gjøre ting med faren. Og mest av alt savner han å kunne diskutere med ham.

– Jeg ville ofret alt bare for det, sier han.

Dokumentarfilmen er en gave fra familien til Schumacher, opplyser hans mangeårige agent Sabine Kehm.

– De har sett filmen, og de liker den og står fullt og helt bak den – også de vanskelige delene, sier hun.

I filmen bidrar også store Formel 1-profiler som Bernie Ecclestone og Mika Häkkinen og flere Ferrari-sjefer med innsikt om Schumachers karriere.

– Han hadde en leders karisma. Det var hans gave til oss, sier Ferrari-arvingen Piero Ferrari.

Schumacher vant fem av sine sju VM-titler i det italienske lagets røde bil.

(©NTB/TV 2)