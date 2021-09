Politiet kastet blodprøve – siktede godtok at politiet tok ny DNA-prøve av ham

Nå sitter mannen i 50-årene i varetekt i Åna fengsel på Jæren.

Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke ham for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy natt til 6. mai i 1995.

Siktelsen bygger i stor grad på et DNA-funn tilbake i 2019.

TV 2 er kjent med at siktede var i sitt første avhør i desember i 1995, syv måneder etter drapet. Deretter var han i et nytt avhør i desember i 1996.

Ble hentet tilbake

I forbindelse med det andre avhøret avla mannen en blodprøve, ifølge dokumenter TV 2 har sett.

Prøven ble sjekket opp mot profiler som på den tiden var aktuelle i saken. Prøver som ikke ga treff, ble kastet.

«Det foreligger ingen opplysninger på at N.N. (siktede, red. anm.) var aktuell etter at blodprøvene var typet», heter det i en rapport som er ført i pennen av politiet i Haugesund.

Imidlertid viser dokumenter at siktede igjen havnet på radaren til politiet på begynnelsen av 2000-tallet. Da ble det hentet inn 44 referanseprøver.

Blant disse var både politifolk som hadde jobbet på åstedet, samt moduskandidater. Da ble mannen som i dag er siktet, hanket inn igjen.

Avla ny prøve

11. september i 2002 samtykket han til at politiet ved bruk av munnvattpinne hentet inn en DNA-referanseprøve i forbindelse med drapet på Birgitte Tengs. Han legitimerte seg med postverkets ID-kort, og i erklæringen står følgende:

«Jeg er kjent med at analyseresultatet av hårprøven kan bli benyttet som bevis i denne saken».

TV 2 har spurt politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt om hvorfor referanseprøvene fra 1996 ble kastet. Han har ingen kommentar til opplysningene.

Soma bekrefter likevel at det ble tatt referanseprøver både i 1996 og i 2002.

– Jeg har forståelse for at offentligheten er opptatt av det historiske i saken, men vi har fokus på å komme oss videre med utgangspunkt i det som er mulig i dagens situasjon, sier han.

– Det har begrenset interesse for oss å foreta en vurdering av ting som ble gjort den gangen. Det har for så vidt Cold case allerede gjort da de anbefalte nye etterforskningsskritt og samtidig påpekte enkelte kritikkverdige forhold ved etterforskningen som ble gjort.

Kommunikasjonssjef Jon Dagsland i Sør-Vest politidistrikt opplyser senere at Cold case, da de vurderte saken i 2016 og senere anbefalte de videre etterforskningsskrittene som i dag har ført til en siktelse, var i kontakt med Oslo universitetssykehus.

Sykehuset bekreftet overfor politiet at prøven fra 1996 var destruert.

«Tidspunktet for destruksjonen er uklar, og vi har ikke mulighet til å gå nærmere inn på når og hvorfor dette eventuelt skjedde», skriver Dagsland til TV 2.

«Aldri møtt henne»

Siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen, sier at hans klient har samarbeidet med politiet gjennom hele etterforskningen, både tidligere og nå.

– Samtykket er et resultat av nettopp dette ønsket om å samarbeide, sier advokaten.

– Hvor vanskelig er det å forsvare seg mot anklager som ligger henholdsvis 21 og 26 år tilbake i tid?

– Utfordringen er først og fremst politiets.

TV 2 er ikke kjent med om politiet har innhentet nye referanseprøver av siktede etter 2002.

Politiet ønsker ikke å kommentere hvilken styrke de mener at DNA-beviset i Tengs-saken har, utover at de mener den knytter gjerningsmannen til åstedet.

Politiadvokat Soma vil ikke svare på om de har holdepunkter for at Tengs og siktede var i kontakt med hverandre utover DNA-funnet.

– Vi mener det er skjellig grunn til mistanke, men jeg kommer ikke til å gå nærmere inn på øvrige opplysninger enn det som allerede er gitt, sier Soma.

I avhør i desember i 1995 sa siktede at «han aldri har møtt henne etter det han vet».

Siktede har vært i to politiavhør etter at han ble pågrepet på onsdag i forrige uke. Han nekter enhver befatning med drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Han er kun mistenkt for drapet på Jørgensen.