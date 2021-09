Ny gallupsmell for Støre

Dramatikken rundt Jonas Gahr Støres drømmeregjering fortsetter. Onsdag kveld mister kombinasjonen av Ap, SV og Sp flertallet på TV 2s gallup.

Målingen er helt fersk, Kantar gjennomførte de siste intervjuene like før klokken 20 onsdag kveld. Dette er en stor måling, til sammen er 2582 respondenter med.

Det er svært små bevegelse i tallene, men for Arbeiderpartiet fører et fall på 0,1 prosentpoeng til at to mandater forsvinner. Senterpartiet faller 0,3 prosentpoeng og mister ett mandat. SV går frem 0,4 og vinner ett.

Dermed har de tre, opprinnelige rødgrønne partiene 84 mandater og ikke flertall på Stortinget. Det betyr at Støre må søke støtte fra Rødt, Mdg eller kanskje KrF for å denne flertall.

Hvem skjuler seg bak andre? Se tabell nederst i saken.

Høyre går mest frem i dag, etter fire strake målinger med tilbakegang. Frp fortsetter også fremgangen, om enn med marginale 0,1 prosent. Det er likevel et poeng at partiet nå avanserer fremover for fjerde gang på rad.

Miljøpartiet de grønne går litt tilbake og deler nå skjebne med Venstre og KrF noen tideler over sperregrensen. I dag koster nedturen ett mandat.

På ytre venstre fløy viser Rødt styrke. Går frem 0,3 prosentpoeng og kan nå komme inn på Stortinget med hele 11 mandater.

Arbeiderpartiets lojalitet er 65 prosent. Partiet lekker fortsatt mye til Rødt og SV mens lekkasjen til MDG er gått kraftig ned. Det bidrar til at De grønne nærmer seg sperregrensen. Ap avgir 40 000 flere velgere til Rødt og 44 000 flere til SV enn partiet får tilbake, sammenlignet med 2017-valget. Uten denne lekkasjen vil også Rødt være nær sperregrensen. Jonas Gahr Støre tar samtidig 31 000 flere velgere fra Høyre enn de giir tilbake.

Frp har en svak fremgang også på denne målingen og henter 18 000 flere stemmer fra Høyre enn de avgir. Overgangen til andre-gruppen er fortsatt fallende. Fremskrittspartiet er det av stortingspartiene som har flest velgere på gjerdet - både i prosent og antall. Partiet har 21 prosent av sine tidligere velgere som gjerdesittere, det vil si velgere som ikke har bestemt seg for noe parti ennå.

Høyre lekker 15 000 flere velgere enn de mottar fra Venstre og som nevnt har partiet 21 000 i underskudd mot Ap.

KrF har en lojalitet på 67 prosent. Dermed fortsetter den økende trenden for dette tallet. Partiet henter til sammen 30 000 stemmer fra andre partier mens de avgir 22 000 til sine konkurrenter.

Rødt er partiet med høyest lojalitet. Hele 81 prosent av tidligere velgere vil stemme på partiet igjen i år. 44 000 flere velgere kommer som nevnt fra Ap enn Rødt gir tilbake. Partiet har også 10 prosent av de hjemmesitterne som nå sier de skal stemme.

Senterpartiet opplever et kraftig fall i lojaliteten i dag, til 62 prosent, men har fotrtsatt pluss i regnskapet mot Frp, Høyre og Ap.

SV øker litt igjen, men har fortsatt problemer med lekkasje til Rødt og MDG. Lysbakken lekker 21 000 flere til disse partiene enn han får tilbake.

Venstre henter fortsatt 15 000 flere velgere fra Høyre enn de avgir. I tillegg henter partiet 3000 flere velgere fra Ap enn de avgir, men lojaliteten er fortsatt faretgruende lav med 36 prosent. Altså: 64 prosent av velgerne fra 2017 er borte.

Miljøpartiet de grønne har også problemer med lav lojalitet. Bare 51 prosent av velgerne fra 2017 sier de vil stemme på MDG igjen. MDG har nå 10 prosent av de aktiviserte hjemmesitterne blant sine velgere på denne målingen. Dermed lever partiet farlig tett på sperregrensen.

Undersøkelsen er utført av Kantar i perioden 3.9 og 6.9 - 8.9 med 2582 respondenter. 80,4 prosent har en mening. Feilmarginen er mellom +/- 1,1 og +/-2,3 poeng.