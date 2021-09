Person alvorlig skadd i arbeidsulykke i Sandnes

Saken oppdateres.

Politiet i Sør-Vest meldte om en arbeidsulykke i Sandes like etter klokken 12 onsdag.

– Under arbeid har et stort og tungt element falt over en arbeider. Jeg vet ikke hva slags element det dreier seg om, men det skal ha en vekt på flere tonn, sier operasjonsleder Vicor Finne-Jensen.

Nødetatene er på stedet, og arbeidstilsynet er varslet.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.