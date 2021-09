Flytter inn på et sykehusskip i Afrika: – Det er et flytende mirakel

29. september reiser familien Dubourcq til Senegal i Vest-Afrika med organisasjonen Mercy Ships. Dette er en internasjonal kristen hjelpeorganisasjon som bruker sykehusskip og landbaserte prosjekter til å bringe livsforvandlende helsetjenester til noen av verdens fattigste mennesker.

Organisasjonen har drevet på i flere tiår, og Thomas Dubourcq hadde lenge en drøm å lage en dokumentarfilm fra skipet. Han tok kontakt med dem, og noen år senere var de i gang med innspillingen av barne-TV-programmet «Fride på skipet», der de fulgte hverdagen til seks år gamle Fride og familien på skipet i Afrika.

Serien kom ut i 2012, og helt siden innspillingen startet har Thomas og kona Mapendo Dubourcq hatt en drøm om å gjøre det samme.

– Da Thomas reiste for å lage «Fride på skipet», tenkte vi: «Ah, dette her må vi gjøre en gang», men så fikk vi barn og det passet ikke, sier Mapendo til God morgen Norge.

Ti år senere har tiden endelig kommet for familien på fem, og straks tar foreldrene med seg døtrene Michelle (11), Nicoline (8) og Louise (6) på sitt livs største eventyr.

– Ettersom barna våre er halvt afrikanske, er det noen verdier som vi har så lyst til at de skal få med seg videre, sier trebarnsmoren og fortsetter:

– Som å se at når man bor i Norge, så er man privilegert og alt er så godt. Det blir nesten som å bo i en boble, mens virkeligheten er der ute. At barna våre skal kunne se det her, sette pris på livet og være fornøyd med det de har – det tror jeg kan bli fint å ta med seg videre. Også tenker jeg at det blir en berikelse for oss alle.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Et nytt skip

Organisasjonen reiser ut med et helt nytt skip.

Thomas, som skal lede kommunikasjonsavdelingen om bord, forteller at det nå er på vei fra Kina til Europa, og at det er første gang man lager et slikt skip fra bunnen av. Tidligere har de kjøpt norske Hurtigruta-skip og jernbaneferge fra Danmark, som de bygde om.

Det er Stena Line som har tegnet skipet, og det blir like stort som danskebåten. Alle om bord jobber som frivillige, og ifølge Thomas har skipet ingen gjeld.

– Det er et flytende mirakel at det går an; at de får det til å fungere. De har holdt på siden 1978 med forskjellige type sykehusskip, men at de nå kan tegne et helt nytt sykehusskip som vi skal bo på i tillegg. Det skal bo 640 mennesker om bord, og da er det folk i kantina, det er skole om bord, det er frisør og tannlege og det er sykepleiere, leger og ikke minst sjømenn, som kommer fra alle mulige land. Det er alle yrkesgrupper, forteller han.

Skal hjelpe lokalbefolkningen

29. september er avreisedato for familien, og 1. oktober starter Thomas i den nye jobben. Da har skipet ankommet havnebyen Antwerpen i Belgia, der det skal bli ferdig innredet.

I midten av februar går turen videre til en PR-tur i Rotterdam i to uker, før de omsider seiler til Dakar – hovedstaden i Senegal i Vest-Afrika.

Ettersom skipet er et operasjonssykehus, har de med spesialister om bord – rettet mot enkelte sykdommer det er mye av i regionen.

– Vi snakker om 17 millioner mennesker i Vest-Afrika. Det er folk som kan få synet tilbake gjennom operasjoner, som grå stær og sånne ting. Svulster som har vokst seg veldig store – så store at de kanskje kan kvele den som har svulsten. I Norge og vesten ville man ha tatt ved fødselen eller veldig tidlig. Det er tannleger, mye ortopedi, det er en hel rekke ting, forteller Thomas.

DRAR UT I VERDEN: I slutten av september starter eventyret til familien på fem. Foto: God morgen Norge

I tillegg har de et økt fokus på å øke kompetansen til de lokale helsearbeiderne. Derfor bygger de blant annet et Hope-senter på land.

– De kjøper en bygning, pusser den opp, og i ett år bruker de den bygningen og etterlater den til det landet etterpå, så det er mer og mer fokus på å lære opp tannleger, helsefagarbeidere og kirurger, slik at de får en økt kompetanse det året sykeshusskipet har vært der.

– Det er det jeg synes er så fint; at de kommer med masse kunnskap og ikke bare reiser med den, men at de lokale får opplæring og at de blir rikere på kunnskap, sier Mapendo.

Dette sier barna

Mamma Mapendo skal først og fremst ta seg av barna om bord. Men når barna er på skolen på dagen, håper hun å få bruke hennes kompetanse som bioingeniør.

De tre døtrene er alle enige om at det blir litt trist å reise fra vennene sine her hjemme i Norge, samtidig som de gleder seg til det nye eventyret som venter.

– Jeg tror det blir litt uvant og gøy, men jeg tror det kommer til å gå fint, sier Nicoline (8).

– Jeg vet ikke hva jeg gleder meg mest til, men jeg gleder meg litt til skolen, fortsetter Louise (6).

Eldstedatteren Michelle gleder seg til å kunne hjelpe de som trenger det.

– Jeg synes det er ganske bra, og jeg tror det blir ganske spennende å se at vi kan hjelpe dem. Men jeg tror også det blir litt skummelt å se at de trenger hjelp og at de ikke har råd til å gå på sykehus og kan dø, men vi hjelper dem, da.

Mapendo påpeker at de kommer til å møte på både oppturer og nedturer, men at de da må prøve å tenke på hvorfor de er der.

– Det å vite at vi kan bidra med å redde liv, det tror jeg kommer til å hjelpe oss. Det blir en berikelse å bare se hvor heldige vi egentlig er, og å se at vi kan være til hjelp. Det tror jeg blir fint for oss.