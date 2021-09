Russisk minister døde under øvelse

Russlands minister for krisehåndtering, Jevgenij Zinitsjev (55), døde da han angivelig forsøkte å redde en person.

Det opplyser departementet for krisehåndtering, ifølge RIA.

Nyhetsbyrået skriver at Zinitsjev døde da han prøvde å redde livet på en annen person under øvelsen.

Jevgeny Zinitsjev ble tragisk drept mens han var på vakt i Norilsk under en interdepartemental øvelse for å beskytte den arktiske sonen skriver departementet i en uttalelse, gjengitt av det russiske nyhetsbyrået Tass.

Flere russiske nyhetsbyråer melder at ministeren døde under innspillingen av en treningsvideo for nødssituasjoner.



Ifølge Russia Todays ansvarlige redaktør, Margarite Simonyan, sto ministeren sammen med en fotograf på kanten av en klippe da fotografen skled og falt i vannet. Zinitsjef hoppet etter for å redde ham, men traff en stein og døde.

Disse omstendighetene er ikke bekreftet fra offentlig hold.

– Han døde som en redningsmann. Hvil i fred, skriver redaktøren. Fotografen døde også av skadene. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen, ifølge avisen.

Zinitsjev var født 18. august 1966. Han har jobbet i statlige sikkerhetsbyråer som KGB-FSB siden 1987, og var en av Putins nærmeste medarbeidere fra 2006 til 2015. Han har vært minister for krisehåndtering siden 18. mai 2018.