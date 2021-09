Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Jeg har en elektrisk Hyundai Kona. Den er dårlig støydempet. Det er støy fra dekkene, men verst er det med vibrasjoner som kommer via chassiset inn i bilen. Hjulopphenget er rett og slett dårlig isolert mot vibrasjoner fra grov norsk asfalt.

I 2021-modellen har de utbedret dette med nye støtdempere, nye isolatorer og redesignet hjuloppheng.

På piggfrie vinterdekk, eller på piggdekk for den saks skyld, er støyen på grov asfalt ikke så ille, men på harde sommerdekk er støyen plagsom.

Jeg har nå forsøkt å diskutere med mange norske forhandlere av dekk for å få kjøpt noen gode helårsdekk eller noen sommerdekk med myk sidevegg. De har ikke peiling og kan ikke svare.

Den eneste responsen de kommer med er at helårsdekk er uegnet i Norge også som sommerdekk (slik jeg ønsker). Bilen jeg har ble trolig designet for 16-toms hjul som bil med forbrenningsmotor. Men økt vekt og økt effekt i el-varianten gjør at minste felgdimensjon er 17-tommer og dermed med lavere dekkprofil. Dette er kanskje en årsak til mye av støyen i bilen?

Spørsmålsstilleren her en Hyundai Kona EV. Illustrasjonsbilde.

En av grunnene til at jeg ønsker å bruke et annet type dekk sommerstid er at jeg bor i Nord-Norge. Her er snittemperaturene i juni-juli-august 10 og 11 plussgrader. Selvsagt kan det bli 20 grader noen dager i året, men sjelden mer enn 10 dager. Et helårsdekk har en gummiblanding som er bedre egnet i nord-norske sommertemperaturer, og trolig en gummiblanding som er bedre egnet rett over null grader, enn de fleste sommerdekk. Selv finske Nokians "Blue 2" dekk ble nylig testet av Aftonbladet i Sverige, der dekket øker sin bremselengde med nesten 30 prosent når sommertemperaturen synker.

Hvorfor får jeg ikke god veiledning fra noen av de store dekkvarehusene? Jeg kan selvsagt bestille fra internett, men lurer også på om jeg er en tulling. Jeg ønsker et dekk som enten er mykere i sideveggen, eller som har en kombinasjon av myk sidevegg og myk gummiblanding. På vinterstid kjører jeg naturligvis med piggdekk.

Benny svarer:

Dette å utvikle dekk handler i stor grad om kompromisser mellom blant annet slitestyrke, veigrep på våt og tørr vei, styreegenskaper, rullemotstand, dreneringsegenskaper, bæreevne, generell komfort og såklart støy.

Elbiler er tunge, batterier veier jo som kjent litt. Dessuten er det mye fokus på rekkevidde, her spiller rullemotstand en betydelig rolle. På en del elbiler ofres nok dermed noe av komforten til fordel for bæreevne (stivere dekksider) og støy (hardere dekk – og økt rullemotstand / rekkevidde) på dekkene bilene er utstyrt med fra fabrikk.

Det at man her dekk med lav profil går også i komforten og støyens disfavør. Slik er det bare.

Jeg må nok skuffe deg litt, slik som andre du har snakket med, når det gjelder ditt ønske om bruk av helårsdekk om sommeren. Det er et alternativ jeg ikke tror du blir fornøyd med. I mitt hode er disse dekkene hverken fugl eller fisk. Den lille erfaringen jeg har med disse dekkene er ikke gode.

Ja, du vil kunne oppleve at veigrep generelt og bremselengde spesielt varierer med både temperatur og underlag. For ikke å snakke om våt/ikke våt vei. Men med normalt gode og egnete dekk, vil disse variasjonene være fullt ut håndterbare. Ofte mer enn på helårsdekkene, tror jeg. Dog uten at jeg kan vise til noe dokumentasjon eller tester på dette.

Det finnes støysvake dekk

I ditt sted ville jeg nok heller sett på mer støysvake sommerdekk. Personlig hadde jeg gledelig ofret noen kilometer rekkevidde for å få et mer støysvakt dekk. Dekkstøy kan man jo bli splitter pine gal av. Der er vi i alle fall enige. Dette med støy er viktig for mange bileiere.

Jeg tror heller ikke dekk med en mykere dekkside vil kunne oppta vibrasjonene du mener kommer fra hjulopphenget. Jeg er redd du i tillegg til vibrasjonene vil får dårligere retningsstabilitet og mindre presise sving-egenskaper. Husk: Husk elbilen din er tung.

Det finnes dekk på markedet som er spesielt støysvake. De har ofte et innvendig, skumgummi-aktig belegg, som demper støy effektivt. Jeg ville definitivt valgt slike, framfor helårsdekk, gitt at de finnes i riktig dimensjon/lastindeks til din Hyundai.

Jeg tenker også at det burde være mulig å kunne gå ned til 16-toms felger, forutsatt at importøren godkjenner dette. Der er absolutt verdt å sjekke ut. Da vil du få dekk med høyere dekkside og ganske sikkert mindre dekkstøy på kjøpet. Det fortsettes så kart at dekk med riktige spesifikasjoner til din bil finnes, men det vil jeg tro. Det ruller mange elbiler på 16-tommers hjul.

Jeg tror det kunne vært en god løsning i ditt tilfelle og ønsker deg lykke til med dekkvalg!

Les også: Dette går først i stykker på bilen din

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Unik bilsamling dukket opp – midt i byen

Video: Her tester vi Hyundai Kona mot andre elbil-konkurrenter