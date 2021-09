Ekspert mener å se en oppløftende trend i Israel: – Vi har en hypotese

– Vi ser to hovedtendenser nå. Den ene er at den vedvarende smitteøkningen vi har hatt siden juni har stabilisert seg, selv om tallet på ingen måte er på vei ned, er det heller ikke på vei opp, forteller professor og infeksjonsspesialist Eyal Leshem ved Sheba Medical Center, Israels største sykehus, til TV 2.

– Den andre tendensen er at vi ser en stabilisering i antallet alvorlig syke pasienter. Nå er rundt 600 på sykehus på grunn av covid.

EKSPERT: Professor og infeksjonsspesialist Eyal Leshem ved Sheba Medical Center, Israels største sykehus. Foto: Sheba Medical Center

Infeksjonsspesialisten peker på én faktor som han og kollegaene mener er hovedgrunnen til at eksplosjonen i smittetilfeller og økningen i antall sykehusinnlagte nå ser ut til å ha bremset opp.

– Hypotesen vår er at dette skyldes den tredje dosen. Den gir rundt 90 prosent beskyttelse mot alvorlig sykdom, og er også veldig effektiv mot å i det hele tatt bli smittet.

Mener å se svekket effekt

En superavtale med Pfizer gjorde at Israel allerede i begynnelsen av året hadde fullvaksinert store deler av befolkningen. Dermed ble de et sted å se til for land som kom senere i gang med vaksineringen.

Det Israel derimot nå ser, er at vaksinen kan se ut til å ha svekket effekt hos en del av dem som ble vaksinert først. Det gjorde at de fra august tilbød innbyggerne en tredje vaksinedose, en såkalt «booster» til alle som er vaksinert for mer enn fem måneder siden.

Først var det eldre over 60 år som fikk tilbudet, men kort tid senere fikk alle over 12 år ta tredje dose om de ville. Ifølge Eyal Leshem har de aller fleste vaksinerte som ønsker det nå fått tredje dose.

Fra å nesten ha slått ned smitten, eksploderte antallet nye daglige smittetilfeller mot slutten av juli og begynnelsen av august. Opp mot 11.000 nye smittetilfeller hver dag ble plutselig normalen.

– Halvparten av disse er uvaksinerte, mens resten for det meste er fullvaksinerte som ikke har fått tredje dose. Blant de som har fått to doser ser vi at det er et stort antall som blir smittet, sier Leshem.

Tross høy andel smitte i samfunnet, er han ikke bekymret for situasjonen.

– Det vi ser nå er effekten av den tredje dosen. Selv om vi har det høyeste antallet smittede noensinne i pandemien, ser vi ingen økning i antallet innlagte. Og det skyldes vaksineeffekten kombinert med booster-dosen, altså den tredje dosen.

Han viser til at hovedmålet med vaksineringen hele tiden har vært å beskytte mot alvorlig sykdom, slik at sykehuskapasiteten ikke blir sprengt og man unngår høye dødstall.

– Så lenge det er smitte, men uten at folk flest blir alvorlig syke, så er jeg ikke bekymret.

Ber Israel dele mer forskning

Vaksineforsker ved Universitetet i Oslo (UiO), Gunnveig Grødeland, synes det mangler forskning fra Israel som kan si noe om hvem som har mest effekt av en tredje dose.

VAKSINEFORSKER: Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo. Foto: Øystein H. Horgmo

– Israel sender ut pressemeldinger eller lar enkeltleger uttale seg, men det vi mangler er studier. Hvem er det som har nytte av den tredje dosen?, spør hun seg.

Samtidig mener hun det man vet fra Israel tyder på hvilken retning man bør se.

– Vi kan absolutt konkludere med at data fra Israel peker i en ganske klar retning. Og det er at vi seriøst må vurdere en tredje dose. Men om det er grunn til at vi skal innføre det eller fortsette vurderingen, det er jeg usikker på.

– Det finnes data som viser at en tredje dose nok kan være viktig, spesielt for dem som går på immunsupplementerende behandling, og det har man jo allerede testet i Norge gjennom studier.

– Tror du vi kommer dit at alle i Norge tilbys en tredje dose?

– Da skal det temmelig mye til. Alt vi har av data sier at to doser er beskyttende, og det er liten sannsynlighet for at hele befolkningen trenger mer enn det. Det måtte i så fall være om det kom en ny vaksine som gir bedre beskyttelse.

I en uttalelse mandag sa Det europeiske legemiddelverket (EMA) at de vurderer om de skal anbefale fullvaksinerte en påfyllingsdose med koronavaksine fra Pfizer/Biontech. Konkret er spørsmålet om en tredje vaksinedose skal gis seks måneder etter at personer i alderen 16 år og over har fått to doser.

I tillegg til Israel planlegger USA å åpne for å gi innbyggerne en tredje dose. Flere land, blant andre Tyskland og Frankrike, vurderer å gi en påfyllingsdose til risikogrupper. I Norge skal personer med svekket immunforsvar få en tredje dose.

Tror små barn får vaksine

Israel er også godt i gang med å vaksinere barn mellom 12 og 15 år. I Norge vaksinerer man nå 16- og 17-åringer.

– Vi har virkelig sett god beskyttelse blant denne gruppen. Dette må bekreftes av data, men jeg tror vaksinen vil vise seg å være trygg også for yngre barn, sier infeksjonsspesialist Leshem.

Han mener vaksinering av barn er svært viktig for samfunnet generelt.

– Det mener jeg av flere grunner. For det første vil det motvirke sykdom, og for det andre vil det gjøre at det er mindre smitte ute i samfunnet og dermed begrense risikoen for store utbrudd. I tillegg vil det gjøre at skolesystemet får kontinuitet, og det er viktig i et folkehelseperspektiv.

– Hva er den største koronautfordringen i Israel nå, i dine øyne?

– Jeg tror at de neste to månedene blir viktige. Da ser vi hvordan Israel tilpasser seg hverdagen igjen, vi har jo nå nyttår og ferie, så folk er ikke tilbake for fullt før begynnelsen av oktober. Etter 20-30 dager med helt åpent samfunn vil vi få en god forståelse av hvordan vi skal håndtere situasjonen og holde den på et bærekraftig nivå.

Viser til Storbritannias gjenåpning

Infeksjonslegen roser myndighetene i Israel for at de ikke har stengt landet helt ned som følge av smitterekorder.

– Det kan Norge og andre land lære av. Tross høye smittetall innførte vi ikke lock down, og det er jo dette som er det største folkehelseaspektet ved vaksinen hvis man bruker den klokt, nemlig at du er i stand til å leve som normalt, tross høye smittetall.

ÅPNET: Storbritannias statsminister Boris Johnson gjenåpnet det meste av landet 19. juli og kalte dagen «Freedom Day». Foto: NTB

Han sier Storbritannias, av mange utskjelte, gjenåpning på mange måter har vist vei.

– De gjorde det uten å se på de høye smittetallene, og det hadde de suksess med. De har ikke fått den eksplosjonen i smitte som mange mente de ville. Det er dette som nok blir fremtiden for mange av oss, et liv hvor vi har korona rundt oss, men at vi likevel kan leve, gå på jobb og skole.

– Tror du ikke det er mulig å bekjempe viruset helt?

– Jeg tror de fleste data viser at det ikke forsvinner, slik vi håpet i begynnelsen. Det er ingen tegn til det nå. Jeg kan ta feil, men så langt er det ingenting som tyder på at det forsvinner helt.

– Lever jo hvert år med influensa

Vaksineforsker Grødeland er enig i at gjenåpning av samfunnet er veien å gå nå.

– Men med den lille forutsetningen at vi må følge med på sykehusinnleggelser, og hvis det kommer tegn på at disse går opp, så må vi vurdere å ta grep igjen.

Grødeland bruker influensa som eksempel.

– Vi lever jo hvert år med influensa og andre ting, og det skal vi fortsatt gjøre. Det er jo det som er poenget med vaksinering.