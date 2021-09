TV 2-kommentator skjønner at klubbikonene er oppgitt over Ronaldo

Se hva TV 2s eksperter mener om Ronaldo-overgangen øverst!

Det var 27. august Juventus-trener Massimiliano Allegri kom med den oppsiktsvekkende nyheten på en pressekonferanse:

– Ronaldo har sagt til meg at han vil forlate Juventus.

Kort tid etter forlot den portugisiske superstjernen Italia i sitt privatjet, og så seg aldri tilbake. Der og da tydet det meste på at 36-åringen var på vei til Manchester City. Men bare timer etter Allegris pressekonferanse ble Cristiano Ronaldo som kjent presentert av Manchester United, klubben han tidligere spilte for fra 2003 til 2009.

Ronaldos retur til gamleklubben Manchester United fikk fansen til å juble hemningsløst. Tirsdag hadde han sin første trening med lagkameratene på Carrington, og trolig får han sin debut mot Newcastle i den TV 2 Premium og TV 2 Play-sendte kampen på Old Trafford.

Ronaldo får kritikk

Men ikke alle likte måten Ronaldo forlot Juventus på til fordel for Manchester United. Sergio Brio, som stod i mål for Juventus fra 1974 til 1990 og vant flere troféer med klubben, er kritisk.

– Juventus fortjener mer respekt. Jeg trodde ikke Ronaldo ville være så nonsjalant overfor klubben. Jeg synes ikke det var noe bra gjort av ham. For guds skyld, han er en stor spiller og en skikkelig profesjonell, men avskjeden kunne sett annerledes ut. Og inneholde andre ord, sier han til Tuttosport.

Brio er ikke den eneste som reagerer på avskjeden til Ronaldo i Juventus.

Alessio Tacchinardi, som totalt spilte 261 kamper for Serie A-giganten, reagerer også.

– Han skulle forlatt klubben på en annen måte. Han burde ikke bare reist sin vei i sitt privatjet mens Allegri avhold pressekonferanse foran kampen mot Empoli. Jeg hadde forventet meg en pressekonferanse fra Ronaldo, der han viste sin respekt for supporterne. Og han fortjener supporternes respekt, mener han.

Forstår at klubbikonene reagerer

TV 2-kommentator Endre Olav Osnes, som har kommentert kamper både fra Serie A og Premier League, forstår at Juventus-ikonene reagerer på Ronaldos avskjed med Torino-klubben.

– Ja, de har jo hatt en kultur for å gjøre det på en litt annen måte i Italia. Samtidig forstår jeg Ronaldos valg. Han er godt oppe i årene, og er litt kynisk og vil vinne. Han følte at han var nødt til å komme seg av gårde, og da blir det jo litt kulturkrasj. I Italia har de jo tradisjon for å gjøre det på en litt mer stilig måte, sier fotballkommentatoren til TV 2.

– Hva legger du i «å ta farvel på en stilig måte»?

– Vel, disse to gutta som kom med kritikken nå, Sergio Brio og Alessio Tacchinardi, spilte jo i Juventus lenge. I Italia har de liksom en kultur for å ta vare på de store, som Totti i Roma, Nesta i Milan og lignende. Det er ofte forventet at spillere vil være i klubben lenge, men Ronaldo var jo i Juventus et kvarter i forhold til det som kanskje var forventet av dem. Han stakk bare videre, og spillere som har vært i klubber lenge i Italia er flinke til å sette klubben foran seg selv, poengterer han.

Kulturkrasj

– Dessuten la Juventus mye i potten for å hente ham, og ville vinne Champions League med Ronaldo på laget. Så det blir kanskje litt krasj med de eldre spillerne som har vært lenge i Juventus før med den moderne fotballen. Individualistene står sterkere enn klubben, og de som følger Ronaldo, følger ham også til nye klubber, utdyper han.

Til tross for kritikken fra de to Juventus-ikonene, tok Ronaldo et skikkelig farvel med Serie A-klubben på sin Instagram-konto.

– Det er jo Instagram, og de litt eldre bryr seg ikke om sånt. Jeg skjønner at de to klubbikonene som har vært i klubben lenge mener Ronaldo tok en forhastet avskjed, men som sagt, jeg forstår også at Ronaldo hadde et ønske om skifte klubb ettersom han ikke er en ung spiller lenger, mener Endre Olav Osnes.